كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيراتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة .



أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة



وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولى ، فيما تستمر حركة المساعدات عبر معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى الشقيق .

القوات الجوية تكثف أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على غزة

القوات الجوية تكثف أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على غزة

القوات الجوية تكثف أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على غزة

القوات الجوية تكثف أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على غزة

القوات الجوية تكثف أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على غزة

القوات الجوية تكثف أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على غزة

القوات الجوية تكثف أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على غزة

يأتي ذلك التزامن مع الجهود المصرية المكثفة للوصول الى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار داخل قطاع غزة وتأمين إستمرار تدفق حركة المساعدات الإنسانية لمعاونة للأشقاء الفلسطينيين وتلبية مطالبهم الأساسية فى ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع ، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.