دياموند ومنشية ناصر أبرزها.. المواجهات الأخيرة بمجموعة الجيزة في القسم الثالث

تقام اليوم السبت الرابعة ونصف عصراً، منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة التى تشرف عليها منطقة الجيزة لكرة القدم، أبرزها المواجهات دياموند أمام منشية ناصر، وأورانج مع الصيد، والإعلاميين أمام بشتيل .

مباريات الجولة الـ 26 بالمجموعة الخامسة "الجيزة" القسم الثالث :

دياموند × منشية ناصر

يواجه فريق دياموند صاحب الصدارة برصيد 62 نقطة ، بقيادة مدربه عمرو الدالى، فريق منشية ناصر بقيادة مدربه عماد عابدين، صاحب المركز الثامن برصيد32 نقطة، على ملعب الترسانة الرياضي، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 26 من دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة بمنطقة الجيزة.

الإعلاميين × بشتيل

يلتقي فريق الإعلاميين صاحب مركز الوصيف برصيد 54 نقطة بقيادة مدربه ياسر راشد "ابو عمار"، وفريق بشتيل بقيادة أحمد بكرى صاحب المركز الخامس برصيد 43 نقطة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 26 من دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة بمنطقة الجيزة.

المعادي واليخت × كسكادا

يلعب فريق المعادى صاحب المركز الثالث برصيد 45 نقطة، مع فريق كاسكادا بقيادة مدربه جمال حواش صاحب المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، على ملعب نادي المعادي، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 26 من دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة بمنطقة الجيزة.

أورانج × الصيد

يواجه فريق اورانج بقيادة مدربه تامر عبد الخالق صاحب المركز الرابع برصيد 43 نقطة، نظيره فريق الصيد بقيادة مدربه طارق حسن صاحب المركز السابع برصيد 34 نقطة، على ملعب أسكو، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 26 من دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة بمنطقة الجيزة.

صول × حلوان العام

فيما فريق صول بقيادة محمد ثابت صاحب المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة، مع فريق حلوان العام بقيادة مدربه محمد صفوت كشرى صاحب المركز السادس برصيد 36 نقطة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 26 من دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة بمنطقة الجيزة.

حدائق الأهرام × أسمنت حلوان

يستضيف فريق حدائق الأهرام بقيادة مدربه محمود نصر صاحب المركز التاسع برصيد 31 نقطة، نظيره فريق أسمنت حلوان صاحب بقيادة شريف حامد المركز الأخير برصيد 3 نقاط، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 26 من دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة بمنطقة الجيزة.

أطفيح × أبو النمرس

يحل فريق ابو النمرس بقيادة مدربة أحمد غالى صاحب المركز العاشر برصيد 31 نقطة، ضيفاً على فريق فريق أطفيح بقيادة محمود سعيد صاحب المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 26 من دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة بمنطقة الجيزة.

ترتيب المجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بالقسم الثالث بعد الجولة الـ25 :