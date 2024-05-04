بورفؤاد يواصل استعداداته لمواجهة طلائع الجيش في الكأس
بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورفؤاد بقيادة سامر عبد الرحمن المدير الفني تدريباته استعدادا لمواجهة نادي طلائع الجيش، في دور 32 من كأس مصر .
إقرأ ايضًا..
وفي إطار ذلك خاص الفريق مباراتين وديتين أمام المنصورة وفاز فيها 1-0 والثانية أمام كهرباء الإسماعيلية وفاز أيضا 3-1.
و يسعي سامر عبد الرحمن للظهور بشكل جيد خلال مواجهة طلائع الجيش و تحقيق المفاجأة و التأهل لدور ال16.
و كان بورفؤاد قد انهي مباريات الموسم الحالي من المجموعة الرابعة بدورى القسم الثاني (ب) في المركز الرابع برصيد 23.
نتائج قرعة دور الـ32 بكأس مصر:
- الأهلي ضد الألومنيوم.
- فاركو ضد الواسطى.
- البنك الأهلي ضد بتروجت.
- المصري البورسعيدي ضد جمهورية شبين.
- بيراميدز ضد النصر القاهري.
- الاتحاد السكندري ضد أبوقير للأسمدة.
- المقاولون العرب ضد الترسانة.
- بلدية المحلة ضد الجونة.
- الزمالك ضد بروكسي.
- طلائع الجيش ضد بورفؤاد.
- الإسماعيلي ضد نادي القناة.
- سموحة ضد لافيينا.
- فيوتشر ضد بترول أسيوط.
- إنبي ضد النجوم.
- سيراميكا كليوباترا ضد مكادي.
- زد ضد الداخلية.