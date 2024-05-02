الخميس 02 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل مودرن فيوتشر لملاقاة طلائع الجيش بالدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش بالدوري. 
 

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وجاء التشكيل على النحو التالي: 
حراسة المرمى: محمود حمدي .
دفاع: باسم علي ، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم.
 وسط: غنام محمد ، ايموراني حساني ، محمد محمود ، علي زعزع ، هشام عادل.
 هجوم: محمد فاروق.

 ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ،كجالي درامي ، علي ياسر ، محمد صادق ، محمود شعبان ، محمد ربيعة ، ايبا ، عمرو السيسي ، خالد رضا ويستضيف بعد قليل وفي تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب ستاد السلام فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق طلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع ال٢٠ من دوري نايل.

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