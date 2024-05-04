رفع درجة الاستعدادات للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم بكفر الشيخ

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، اليوم السبت، رفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد وشم النسيم بالقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، والتيسير على المواطنين، وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة كفر الشيخ، ومراكزها، وتنشيط الرحلات النيلية للاستمتاع بالأعياد، والتأكد من صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين، وشواطئ مدينة مصيف بلطيم، وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال، وتطبيق إجراءات السلامة والصحة والحفاظ على النظافة العامة.

وأعلن رفع درجة الاستعداد لتأمين دور العبادة مع التواجد المروري المكثف بالشارع طوال فترة الأعياد، وكذلك الاستعداد من جانب الحماية المدنية لأي أحداث طارئة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على شن الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، خلال فترة الأعياد.

أوضح ، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وجاهزية أقسام الاستقبال والعنايات بالمستشفيات لاستقبال المرضى أو أية حالات مرضية خلال فترة الأجازات والأعياد .

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة ومنع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خلال فترة الاجازة، مع استمرار متابعة توريد القمح، وتيسير كافة الإجراءات لاستقبال القمح من المزارعين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف فرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء، تعمل على مدار 24 ساعة، لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، مناشداً المواطنين التواصل من الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ، لتقديم البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة على الأرقام" 114- 0473220792"، موجها التهنئة لأهالي محافظة كفر الشيخ، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وشم النسيم.

تابع هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم استمرار اعمال دهان أعمدة الانارة العامة والأعمدة الديكورية بالمداخل ومناطق المدينة المختلفة وذلك في اطار استعدادات المدينة لاستقبال اعياد الربيع وموسم صيف ٢٠٢٤.

وتابع رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال رزاعة نجيل طبيعي علي جانبي الطريق الرئيسي بالجزيرة الوسطي في منطقة النرجس.