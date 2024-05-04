التفتيش على 279 منشأة غذائية وتحرير 205 محضر بسوهاج

قامت مديرية الصحة بسوهاج، برئاسة الدكتور أحمد محروس وكيل الوزارة، بمتابعة الحملات الرقابية لإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية على مدار أسبوعين، حيث تم المرور على 279 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، أسفرت عن تحرير 205 محضر متنوع.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الرقابة على الأسواق، وأماكن تداول السلع الغذائية، بالتزامن مع أعياد الأخوة المسيحيين وشم النسيم.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة، إنه تم تكثيف الحملات الرقابية خلال الأسبوعين الماضيين على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، حيث أسفرت عن إعدام 500 كيلوجرام من الأغذية المتنوعة و الغير صالحة للاستهلاك، كما تم التحفظ على حوالي طن و250 كيلو جرام من الأغذية المختلفة والأسماك المملحة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير 205 محضر جنحة لعدم وجود شهادات صحية، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والنظافة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

أضاف وكيل الوزارة، أنه تم سحب 88 عينة من مشروبات و مثلجات وعصائر، وأسماك مملحة وإرسالها إلى المعامل للتحليل وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتمت التوصية بإغلاق 23 منشأة غذائية؛ لعدم وجود ترخيص، مما يمثل خطرا على الصحة العامة للمواطنين، لافتا إلى إصدار وتسليم 444 شهادة صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية المختلفة .

وفي سياق آخر نظم قصر ثقافة سوهاج، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وإقليم وسط الصعيد الثقافي، ندوة بعنوان "عيد العمال في ظل الجمهورية الجديدة"، وذلك بالتزامن مع عيد العمال، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، برعاية اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، وبحضور النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، ورئيس جامعة سوهاج الأسبق، والدكتورة سحر وهبي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، والنائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، وضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي .

ودارت الندوة حول دور العمال في ظل الجمهورية الجديدة، وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم، في ظل ما تشهده مصر من مشروعات تنموية عملاقة في كافة المجالات، والتي قامت بسواعد أبنائها العمال في جميع ربوع محافظات الجمهورية، وخاصة محافظة سوهاج، وإقامت المجمعات الصناعية المختلفة، واهتمام الدولة بالحفاظ على الحرف التراثية اليدوية، وتقديم الدعم الكامل لعمال مصر الأوفياء في مختلف المواقع في "المصانع، والمشروعات ، والحرف اليدوية، واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر" .

وتم خلال الندوة تكريم رائدات صناعة التلي بمحافظة سوهاج، نظرا لتميزهم وإبداعهم في حرفة التلي التراثية والتي تشتهر بها المحافظة، حيث تم إعتماد العلامة التجارية " تلي شندويل ".