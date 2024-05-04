رئيس جامعة العريش يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

بعث الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا قزمان، أسقف شمال سيناء، وقيادات الكنائس بمحافظة شمال سيناء، وجميع الإخوة المسيحيين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم المحبة والسلام. بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيًا الله تعالى أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا على شعب مصر العظيم وأن يعيده علينا بالخير والسعادة.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أن عيد القيامة المجيد مناسبة دينية عظيمة يحيي فيها المسيحيون ذكرى قيامة السيد المسيح عليه السلام، وهي رسالة إيمان وأمل للبشرية جمعاء تدعو إلى المحبة والتسامح والسلام، وأضاف رئيس الجامعة نحتفل في مصر بعيد القيامة المجيد جنبًا إلى جنب مع إخوتنا الأقباط، ونشاركهم فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، تأكيدًا على وحدة وتلاحم أبناء الشعب المصري المسلم والمسيحي.

وتابع رئيس الجامعة، أن جامعة العريش تفتخر بوجود طلاب مسيحيين متميزين يساهمون في إثراء الحياة الجامعية، ونحرص على توفير بيئة جامعية آمنة وشاملة للجميع، تعزز قيم الحوار والاحترام المتبادل بين جميع الأديان.

وأعرب رئيس الجامعة، عن تمنياته بأن يحمل عيد الميلاد رسالة من السلام والمحبة للجميع من أجل تحقيق التقدم والازدهار لشعب مصر الحبيب مسلمين وأقباطا وأن يبقي وطننا الغالي دائمًا وأبدًا رمزًا للوحدة والأمن والأمان والسلام.