الإسكندرية تحذر مزارعى النهضة من زراعة الارز

طالبت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية مزارعى منطقة النهضة بالعامرية بعدم مخالفة القرار الوزاري الخاص بحظر زراعة الأرز في هذه المناطق هذا العام والالتزام بقرار وزير الموارد المائية والري 543 لسنة 2023، وعدم مخالفته، مؤكدين على تشكيل لجان مرور لحصر أى مخالفين بزراعة الأرز في هذه المناطق، على أن يتم تحرير محاضر للمخالفين وحرق الشتلات والحرمان من جميع مستحقاتهم من الخدمات المدعمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته مديرية الزراعة مع مراقبة تعاونيات منطقة النهضة للتنسيق تزامناً مع بدء موسم زراعة الأرز 2024، بحضور المهندس خالد مصطفى، مدير إدارة الأراضي والمياه والبيئة بالمديرية، والمهندس يسرى الشريف، مسؤول محصول الأرز بالمحافظة، والدكتور ياسر حجازي، مسؤول البرامج الإرشادية بالمديرية، ومديري الجمعيات الزراعية، والمهندس إبراهيم عبد السميع، مفتش رى العامرية والمهندسة ناريمان أحمد، مهندسة بالري.

وأعلنت مديرية الزراعة فى الاسكندرية، إجراءات عاجلة لمواجهة مخالفات الأرز هذا العام، والتصدي للمخالفين، من خلال تدابير عاجلة لتحقيق الالتزام بقرار وزير الموارد المائية والرى رقم 543 لسنة 2023، الخاص بشأن زراعة الأرز فى الإسكندرية.

واتفق الحضور من المهندسين الزراعيين ومشرفي الجمعيات، على رصد أي مخالفة وتحرير محاضر والتعامل بكل حزم مع المخالفين ورش المساحات المخالفة إن وجدت في المهد، وتسليم المحاضر للري، وتم التأكيد على الجمعيات بعدم صرف أي مستحقات مدعمة بدون تقديم مخالصه من الرى قبل الصرف .

وفى شأن متصل، واصلت الفرق الإرشادية الريفية التى شكلها مركز البحوث الزراعية بالاشتراك مع قطاع الإرشاد الزراعى، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، و مديريات الزراعة بالمحافظات، نشاطها بالمرور المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى، وتم المرور على إدارة خورشيد الزراعية بقرية أبيس 4 و8 شملت المرور والمعاينة الحقلية لمحصول الذرة الشامية والأرز، وتم توعية المزارعين بضرورة إتباع السياسة الصنفية للمحصول وتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة للنهوض بإنتاجية محصولى الذرة الشامية والأرز، وجرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين تم من خلالها الإجابة على استفساراتهم من الخبراء المشاركين فى الفريق .