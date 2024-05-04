رصف وتطوير الشوارع بمدينة الزقازيق بتكلفة 10 ملايين جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة الطرق والنقل؛ أعمال رصف ورفع كفاءة شارع المعهد الديني، بطول 4 كم، وبتكلفة 6 ملايين جنيه بمدينة الزقازيق، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل به، باعتباره أحد الشوارع الرئيسية الرابطة بين مدينتي «الزقازيق- بلبيس»، وكذلك للوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقليل الكثافة المرورية، والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل، وخلق محاور مرورية جديدة، وإنشاء طرق بديلة تسهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين، مشدداً على وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس مركز الزقازيق ورئيس حي أول بمتابعة الشركة المنفذة لأعمال الرصف وإلزامها بإنهاء الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد، مع تطبيق المواصفات القياسية في العمل، مع البدء فورًا في أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع المتفرعة من شارعي فاروق والمعهد الديني.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة الطرق والنقل، أنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع المعهد الديني بمدينة الزقازيق، بدءًا من نفق أبو الريش وصولاً لمزلقان العصلوجي بطول 4 كم ومتوسط عرض ما بين 13 حتى 17 مترًا بمواقع متفرقة وبتكلفة مبدئية 6 ملايين جنيه، لافتًا إلى أنه يتم مراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والتطوير والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة.

أشار وكيل وزارة الطرق والنقل أنه تم الانتهاء من رصف مسافهة 1750 مترًا بدءًا من نفق أبو الريش وصولًا لكوبري مستشفى الصدر، وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، حيث يمثل الطريق محورًا مروريًا مهمًا يُسهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

وأضاف وكيل وزارة الطرق والنقل، أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية تم تخصيص مبلغ 4 ملايين جنيه للبدء في أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة والمتفرعة من شارعي فاروق والمعهد الديني بمدينة الزقازيق، تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة، ولتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.