وزيرة الهجرة تهنئ الطفلة نورسين عمرو بعد وصولها للمركز الثالث في لعبة الشطرنج

هنأت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، الطفلة نورسين عمرو، بعد وصولها للمركز الثالث على مستوى العالم فى لعبة الشطرنج.

وقالت وزيرة الهجرة، عبر منشور نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك: “بناتنا يا جماعة، شطارة، ذكاء، كمال وجمال… ربنا يحمي”.

وصلت الطفلة "نورسين عمرو عبيد"، للمركز الاول على أفريقيا والمركز الثالث على مستوى العالم تحت 10 سنوات، في سابقة هي الأولى فى تاريخ اللعبة فى مصر، وفي إنجاز تاريخي لمصر في عالم الشطرنج.

نورسين، التي تبلغ من العمر ٩ سنوات، احتلت هذا التصنيف وفقاً لتقييم الاتحاد الدولي للشطرنج الصادر في أبريل 2024، حيث تفوقت على مشاركين من مختلف أنحاء العالم؛ والأولى على التصنيف العالمى من إنجلترا والثانية من الهند.

بدأت لعب الشطرنج وهى فى سن السادسة مع والدها، والذى لاحظ تفوقها فى اللعبة فشجعها على الاستمرار فيها، والتحقت بأكاديمية عدلى للشطرنج فى طنطا حيث تواصل تدريباتها لبطولة العالم.

نورسين طالبة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة السلام الخاصة في طنطا، وتمتلك موهبة فذة في لعبة الشطرنج، وستمثل مصر وأفريقيا في كأس العالم للشطرنج للبنات تحت 10 سنوات، التي ستُقام في جورجيا خلال شهر يونيو 2024.

وقد كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، عن أن عدد المصريين المسجلين على منصة مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" لاستجلاب سيارات الركوب للاستخدام الشخصي دون رسوم جمركية، وصل إلى 589 ألفا و724 مصريا بالخارج، منذ إطلاق المبادرة.

وأكدت السفيرة سها جندي أنه استجابة لطلبات المصريين بالخارج، تم إطلاق مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" لاستجلاب سيارة من الخارج، بواقع مرحلتين الأولى لمدة 3 أشهر، وتمت الموافقة على مد العمل بها لثلاثة أشهر جديدة، والمرحلة الثانية جاءت لمدة 3 أشهر وتم مدها لـ3 أشهر مماثلة للسماح ممن لم يستفيدوا من المبادرة بعد باستيراد سيارة لهم، دون أي جمارك أو رسوم أو ضرائب، في مقابل إيداع وديعة دولارية لمدة 5 سنوات يستردها بالكامل بسعر العملة في وقتها.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوع الماضي على طلب الوزارة بالسماح باستقبال التحويلات من المصريين بالخارج ممن قاموا بالتسجيل على التطبيق الخاص بالمبادرة، وصدر لهم أوامر دفع أو ممن واجهتهم عوائق تتعلق بالدول المقيمين بها عند تحويل مبلغ الوديعة، وذلك لمدة شهر من تاريخ انتهاء العمل بالقانون الخاص بالمبادرة.