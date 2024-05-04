فتح باب التقدم لمنح تمويل المشروعات الهادفة لحماية البيئة بواشنطن

أعلن المكتب الثقافى بواشنطن عن فتح باب التقدم للحصول على منح تمويل المشروعات الهادفة لحماية البيئة وتحسين إنتاج الطعام وتعزيز الصحة العامة مقدمة من The conservation, food,and health foundation.

ويتم فتح باب التقدم لمنح تمويل المشروعات الهادفة لحماية البيئة للمنظمات غير الحكومية، وكذا للكليات والجامعات والمراكز البحثية فى إفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح الإعلان أن المؤسسة المتقدمة لمنح تمويل المشروعات الهادفة لحماية البيئة تحصل على تمويل للمشروعات يتراوح بين (25 و50) ألف دولار سنويًا، ولمدة عام أو عامين، وفقًا لخطة المشروع.

ونوه المكتب الثقافي بأن التقديم في منح تمويل المشروعات الهادفة لحماية البيئة مفتوح حتى الأول من شهر يوليو القادم.

لمزيد من التفاصيل حول برنامج منح تمويل المشروعات الهادفة لحماية البيئة، برجاء الرجوع لموقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات.

https://cdm.edu.eg/cdm/category/granting/scholarship-news/

تشجيع تمويل المشروعات البحثية

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تشجيع تمويل المشروعات البحثية التى تخدم خطة التنمية المستدامة فى المجالات الزراعية والصناعية والصحية وغيرها من القطاعات الحيوية التى تتوافق مع خطة الدولة لتحسين جودة حياة المواطن، ورفع معدلات التنمية فى الدولة، وكذا تفعيل دور المؤسسات التعليمية فى خدمة قضايا المجتمع والبيئة المحيطة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن تشجيع الابتكار وريادة الأعمال يعد من أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.