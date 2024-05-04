رئيس جامعة جنوب الوادي يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

بعث الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال رئيس الجامعة فى برقيته المُرسلة إلى البابا.. يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن اسرة جامعة جنوب الوادي أن أتقدم لقداستكم ولجميع الاخوة المسيحيين بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد ، أعاده الله على قداستكم وعلى مصرنا الحبيبة بكل الخير.

التضامن تُكرم رئيس الجامعة

فى سياق أخر،كرمت وزارة التضامن الاجتماعي، برعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، تقديرًا لجهود الجامعة فى تنفيذ برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية.

وكرمت وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي السابق والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، ومبارك أحمد محمود مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالجامعة، وتسلم دروع التكريم مدير عامز العلاقات العامة بالجامعة.

جاء ذلك خلال احتفالية النشاط الختامى لجمعية المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي بعنوان "الوعى مسئولية مجتمعية" التي أقيمت بمسرح وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة تحت شعار بالوعى مصر بتتغير للأفضل.. برعاية الدكتوره نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماع، وبحضور الدكتور أيمن عبدالموجود مساعد الوزير للمجتمع المدنى نائبًا عن الوزيرة والدكتور علاء رزق رئيس مجلس إدارة المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى والفنان طارق الدسوقى والفنانة سميرة عبدالعزيز .

والدكتورة ساميه أبوالنصر منسق عام برنامج وعى والدكتورة حنان عايد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ممثلا عن رؤساء الجامعات التى شاركت فى تنفيذ ندوات برنامج وعى والدكتورة منى أمين مستشار برنامج وعى بوزارة التضامن الاجتماعي.

وشاركت جامعة جنوب الوادي فى تنفيذ هذا البرنامج من خلال لقاء كبير تم فى حضور رئيس الجامعة السابق الدكتور يوسف غرباوي والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة السابق.

واستضافت فيه الفنان طارق الدسوقى والدكتورة ساميه أبوالنصر ومجموعة من رجال الفكر والثقافة، حيث أقيمت ندوة بعنوان "زواج الأطفال.. والانفجار السكانى " للتوعية بخطورة الزواج المبكر، وقضية الانفجار السكانى.

وتم عرض مجموعة من الفقرات الموسيقية والغنائية لفرقة كورال الجامعة. وخلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي تم عرض فيلم عن الحصاد تضمن جهود الجامعات فى برنامج "وعى" ومنها جامعة جنوب الوادي.