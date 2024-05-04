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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أزمة جديدة.. الترسانة يطالب بنقل مباراته أمام ديروط في الدورة الرباعية

فريق الترسانة
فريق الترسانة

قدم مسئولو الترسانة مذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة يطلبون فيها نقل مباراتهم أمام ديروط من ملعب الجونة إلى ملعب أخر يكون قريب من الفريقين خاصة وأن الشواكيش سيتكلفون مبالغ كبيرة حال خوضهم اللقاء بمدينة الغردقة، وذلك في إطار المواجهة الصعبة بين الفريقين من أجل التأهل إلى الدورة الرباعية .

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كما أرسل مسئولو الترسانة في الخطاب أنه حال إصرار اتحاد الكرة على إقامة اللقاء في الجونة فعليهم تحمل تكاليف سفر وإقامة الفريق خلال اللقاء خاصة وأن ميزانية اللقاء ستكلف خزينة الشواكيش ما يقارب 500 ألف جنيه .

 

كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أعلنت عن إقامة لقاء الترسانة وديروط بإستاد خالد بشارة بالغردقة يوم 13 مايو الجارى ، على الرغم من إقامة اللقاءين الأخرين وهما كهرباء الإسماعيلية والسويس ، والمنصورة وسبورتنج بإستاد سبورتنج .

 

ترتيب المجموعة الثانية بمجموعة الصعيد بعد الجولة الأخيرة : 

1- الترسانة 42 نقطة

2- الفيوم 27 نقطة

3- المنيا 24 نقطة 

4- نجوم مصر 21 نقطة 

5- تليفونات بني سويف 19 نقطة 

6- الواسطى16 نقطة 

7- شباب طامية 16 نقطة 

8- بني مزار 14 نقاط 

9- شباب مغاغه 14 نقاط

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