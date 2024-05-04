جهاز مدينة سوهاج الجديدة يعلن طرح 3 قطع أرض لإنشاء أنشطة مختلفة

أعلن جهاز مدينة سوهاج الجديدة برئاسة المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز المدينة عن طرح عدد 3 قطع أرض بأفضل المواقع بالمدينة لإنشاء مشاريع أنشطة مختلفة تجارية وطبية وبياناتها كالتالي :

أولاً : قطعة أرض بمنطقة 21 عمارة بعمارات الإسكان الإجتماعي بالحي الأول بمساحة 1000 م2 بنشاط تجارى بسعر 13175 جنيه / م2 وذلك لشهر مايو على ان يتم التقديم من يوم 1/5/2024م حتي 15/5/2024م على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للاشتراطات البنائية الآتية .

• النسبة البنائية لا تزيد عن 40% من إجمالي مساحة قطعه الأرض.

- الردود 5م من الأمام و4 م من الخلف و4 م من الجانبين .

- الارتفاع (بدروم + أرضي + 2 دور متكرر) مع الإلتزام باشتراطات الدفاع المدني.

- المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة.

• مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

• آلية السداد عملة السداد بالدولار الأمريكي تحويلا من خارج البلاد.

• يتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي تحويلا من خارج البلاد ( 5% جدية الحجز ( تم سدادها ) ونسبة 20% تلتزم الشركة بسدادها خلال 60 يوما من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص بالإضافة إلى ( 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء ) وذلك وفقا للسعر النهائي الذي يعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية لقطعة الارض .

• يتم سداد باقي 75% من قيمة الأرض يالدولار الأمريكي من خارج البلاد على 3 أقساط سنوية متساوية على ان يتم احتساب الأقساط بالجنيه المصري محملة بالفوائد البنكية ( الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري يوم استحقاق القسط على الرصيد المدين ) على ان يتم السداد بالمعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط وذلك من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد ( بالإضافة إلى 1% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية ).

• يتم الإلتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 185 بتاريخ 2023/12/31 فيما يخص تحديد سعر الصرف.



ثانياً : قطعة أرض رقم 14 بخدمات منطقة 455 فدان بمساحة 2115 م2 بنشاط طبى بسعر 4200 جنيه / م2 وذلك لشهر مايو على أن يتم التقديم من يوم 1/5/2024م حتى 15/5/2024م على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للإشتراطات البنائية الاتية :-

• النسبة البنائية لا تزيد عن 40% من إجمالي مساحة قطعه الأرض.

- الردود 5م من الامام و4 م من الخلف و4 م من الجانبين .

- الارتفاع (بدروم + أرضي + 2 دور متكرر) مع الإلتزام باشتراطات الدفاع المدني.

-المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.

• مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

• آلية السداد عملة السداد الدولار الأمريكي تحويلا من خارج البلاد.

• يتم استكمال نسبة السداد حتى 15% من قيمة الارض بالدولار الأمريكي تحويلا من خارج البلاد ( 5% جدية الحجز ( تم سدادها ) ونسبة 10% تلتزم الشركة بسدادها خلال 60 يوما من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة علي التخصيص بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء) وذلك وفقا للسعر النهائي الذي يعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية لقطعة الأرض .

• يتم سداد باقي 85% من قيمة الأرض يالدولار الأمريكي من خارج البلاد على 3 أقساط سنوية متساوية على أن يتم احتساب الأقساط بالجنيه المصري محملة بالفوائد البنكية ( الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري يوم استحقاق القسط على الرصيد المدين ) على ان يتم السداد بالمعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط وذلك من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد ( بالإضافة الي 1% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية ).

• يتم الإلتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 185 بتاريخ 2023/12/31 فيما يخص تحديد سعر الصرف.





ثالثاً : قطعة أرض رقم 60 بالشريط المميز 100 م بمساحة 5270 م2 بنشاط تجاري إدارى بسعر 13125 جنيه / م2 وذلك لشهر مايو على ان يتم التقديم من يوم 1/5/2024م حتى 15/5/2024م علي موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للإشتراطات البنائية الاتية :-

• النسبة البنائية لا تزيد عن 30% من إجمالي مساحة قطعه الأرض.

- الردود 5م من الامام و4 م من الخلف و4 م من الجانبين .

-الارتفاع (بدروم + أرضي + 3 أدوار متكررة) مع الإلتزام باشتراطات الدفاع المدني.

-المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.

• مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

• آلية السداد عملة السداد الدولار الأمريكي تحويلا من خارج البلاد.

• يتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي تحويلا من خارج البلاد ( 5% جدية الحجز ( تم سدادها ) ونسبة 20% تلتزم الشركة بسدادها خلال 60 يوما من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء) وذلك وفقا للسعر النهائي الذي يعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية لقطعة الأرض .

• يتم سداد باقي 75% من قيمة الأرض يالدولار الأمريكي من خارج البلاد على 3 أقساط سنوية متساوية على أن يتم احتساب الأقساط بالجنيه المصري محملة بالفوائد البنكية ( الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري يوم استحقاق القسط على الرصيد المدين ) على ان يتم السداد بالمعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط وذلك من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد ( بالإضافة الي 1% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية ).

• يتم الالتزام بقرار مجلس ادارة الهيئة بجلسته رقم 185 بتاريخ 2023/12/31 فيما يخص تحديد سعر الصرف.