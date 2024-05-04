محافظ الشرقية يُهنئ الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان بعيد القيامة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مصر بمسلميها ومسيحييها ستظل مناره للإخاء والمحبة، ونموذجاً للتسامح والتعايش بين أبنائها متمنيا لوطننا الحبيب بأن ينعم بالأمن والأمان والإستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتستمر مسيرة التنمية والبناء.

جاء ذلك خلال زيارته لمطرانية فاقوس صباح اليوم السبت، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ، ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس، وعدد من رجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقال المحافظ: ننتظر المناسبات الجميلة لنجتمع سويا ونتبادل التهاني بمشاعر مملوءة بالحب للوطن، والعمل من أجله ومن أجل الإنسانية، فشعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعه وطن واحد، وآمال واحدة لبناء دولة قوية تقوم على الأمن والإستقرار.

كما قدم المحافظ التهنئة لنيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان والإخوة المسيحيين بمناسبة افتتاح المبنى الجديد بالمطرانية بعد تهيئته لاستقبال الرواشدة المحبين لأداء طقوسهم الدينية، مؤكداً الأديان السماوية تدعو إلى الرحمة ونشر المحبة والسلام بين الناس فمصر وطن يتسع للجميع.

ومن جانبه أعرب الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان عن إمتنانه لزيارة محافظ الشرقية ومرافقوه من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد.

وفي سياق متصل، احتفل المئات من الأقباط بمركز فاقوس،الأحد الماضي بأحد السعف داخل كنيسة الأنبا باخوم للأقباط الكاثوليك بمدينة فاقوس، وسط جو ملىء بالفرح والسرور حاملين فروع النخيل والخوص والسعف بأشكاله المتنوعة، المصنوعة من الجريد والورد وأغصان الزيتون أمام وداخل الكنيسة.

والاحتفال بأحد السعف، يتوافق مع يوم الأحد السابع من الصوم الكبير والمعروف بأحد الشعانين في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويبدأ بأحد السعف، ويعتبر بداية الأسبوع وهو الأسبوع الأخير فى الصوم الكبير الذى صامته الكنيسة، حيث يرمز إلى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، ويعتبر الصوم الكبير من أقدس الأصوام فى الكنيسة.

وشهدت شوارع محافظة الشرقية، إقبال الأقباط على شراء السعف الأخضر، احتفالاً بهذه المناسبة، لصنع الأشكال المختلفة من الصلبان والتيجان والخواتم، وغيرها من الأشكال للاحتفال داخل الكنائس وفى محيطها، وسط إجراءات تأمينية لمظاهر الاحتفالات.

وترأس القس أندراوس ثابت راعي كنيسة الأنبا باخوم للأقباط الكاثوليك بمدينة فاقوس، صلاة قداس أحد السعف، والذي بدأ في الثامنة من صباح اليوم وانتهى في الواحدة من ظهر اليوم، وسط حضور شعبي كبير، وتولت فرق الكشافة عملية تنظيم الدخول والجلوس في المقاعد للشعب داخل الكنيسة.

وحرص الاقباط فى مراكز ومدن المحافظة على المشاركة فى قداس أحد السعف، وذلك بحضور الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان، وعدد من أبناء الكنيسة، واستقبلت المطرانيات والكنائس المصلين، الذين حرصوا على اصطحاب أطفالهم ومعهم فروع من النخيل والجريد والسعف على شكل صليب وتاج، وغيرها من الأشكال القبطية التى تعبر عن الفرحة فى هذه المناسبة.