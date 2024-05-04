رفع 4000 طن قمامة بالمنطقة الصناعية بجمصة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، انتهاء أعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمشاركة 15وحدة محلية ومعدات التدخل السريع بإدارة المركبات وقال"مختار"ان الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة.

أكد أنه تم رفع 4000 طن مخلفات وناتج تقليم أشجار و تم ترميم الارصفه وري الحدائق والجزر الوسطي وتقليم الأشجار والحشائش بالمنطقة الصناعية بجمصة، لافتًا إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل وترميم الجزر الوسطي بالمنطقة الصناعية ومحيطها لخلق بيئة نظيفة للمستثمرين، وذلك في إطار اهتمام المحافظه بتوفير المناخ المناسب للمناطق الصناعيه تماشيا مع رؤيه القياده السياسيه في الاهتمام بقطاع الصناعه ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفه العماله.

واوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أن الحملة تم تنفيذها بالتنسيق مع اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصه والدكتور مصطفي عنان رئيس المنطقة الصناعية بجمصه ومع السادة رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المطرية والمنزلة، والجماليه وميت سلسيل ومنيه النصر ودكرنس ومحله دمنه و المنصوره واحياء شرق وحي غرب المنصورة، واجا والسنبلاوين وميت غمر وبني عبيد، بالتعاون مع المهندس خالد خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل ونواب رئيس مركز ومدينة جمصه حيث استمرت اعمال الحملة من خلال استخدام 35 معده نظافه ما بين زاحف ولودار وسيارات نقل 5 و10و20 طن قلاب وبمشاركة وعدد 70عامل نظافه حيث تم رفع المخلفات المتراكمة بجميع المناطق داخل المنطقة الصناعية ورفع تسوية ورفع حالة النظافة العامة بالمنطقة وتم استكمال نظافة الطريق امام المنطقة على الطريق الدولى جانب السور بالكامل واستكمال ترميم البلدورات وتواصل اعمال نظافة الجزر الوسطى وازالة الحشائش التالفة واستكمال اعمال تقليم الاشجار وتم تقليم الأشجار ورفع كفاءة الجزر الوسطي والحدائق والحملة تواصلت حتي الانتهاء من رفع كفاءة المنطقة بالكامل.

الجدير بالذكر أن هذه الحملات تم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.