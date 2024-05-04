سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم السبت.. شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت، في البنوك وماكينات الصرف الآلي الـATM، استقرارًا، مسجلًا فى البنك الأهلى نحو 51.13 جنيه للشراء و51.49 للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية نحو 50.23 جنيه للشراء و51.49 للبيع، أما فى البنك المركزي المصري فسجل نحو 51.24 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت في البنوك وماكينات الصرف الآلي الـatm، وبالسوق السوداء، وتحرص الوفد على تقديم الخدمات السعرية كافة لمتابعيها للوقوف وعرض آخر المستجدات التي تطرأ على الأسواق وأسعار مختلف السلع، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر اليورو اليوم السبت مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه نحو 51.25 جنيه للشراء، 51.41 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 51.24 جنيه للشراء، 51.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 51.24 جنيه للشراء، 51.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي سعر اليورو عند 51.23 جنيه للشراء، 51.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك العربي الأفريقي

وطرح البنك العربي الأفريقي سعر اليورو بنحو 51.39 جنيه للشراء، 51.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وسجل سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي 51.26 جنيه للشراء، 51.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر اليورو في بنك فيصل 51.22 جنيه للشراء، 51.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 51.45 جنيه للشراء، 51.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو في المصرف المتحد 50.98 جنيه للشراء، 51.49 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بعض البنوك:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي للشراء نحو 47.88 جنيه.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي للبيع نحو 48.02 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للبيع نحو 48 جنيهًا.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للشراء نحو 47.9 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي

وسجل سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي الإسلامي للبيع نحو 48.2 جنيه.

كما سجل سعر الدولار اليوم في مصر ابوظبي الإسلامي للشراء نحو 48.1 جنيه.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

شهد سعر الدولار اليوم في السوق السوداء تراجعًا كبيرًا بعد القفزات الكبيرة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، والتي وصلت إلى 70 جنيهًا في الأشهر الماضية.

وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء للبيع نحو 47.71 جنيه.

بينما سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء للشراء نحو 46.67 جنيه.