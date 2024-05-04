سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري والعملات العربية اليوم السبت

سعر الريال السعودي مقابل العملات اليوم السبت.. شهد سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي، تباينا ، واستقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري وبعض العملات العربية الأخرى، فيما شهدت أسعار بعض العملات العربية الأخرى تغيرات بين الارتفاع والانخفاض الطفيف في آخر تحديث في البنك المركزي.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الدرهم الإماراتي اليوم السبت في البنوك المصرية نحو 1.021 ريال.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والاوربية والدولار خلال تعاملات اليوم السبت في البنوك وماكينات الصرف الألي الـatm، وبالسوق السوداء، لاسيما سعر الريال السعودي مقابل العملات العربية والجنية المصري وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية لمتابعيها للوقوف وعرض أخر المستجدات التي تطرأ على الاسواق وأسعار مختلف السلع، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

سعر الريال السعودي مقابل العملات العربية اليوم السبت في البنوك المصرية

سعر الريال مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري والعملات العربية الأخرى، اليوم السبت 25-10- 1445 في البنك المركزي، كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت نحو 0.0782 ريال.

بينما سجل سعر الريال مقابل الدينار الجزائري، اليوم السبت نحو 0.0279 ريال.

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي، اليوم السبت نحو 0.7714 ريال.

وحقق سعر الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي، اليوم السبت نحو 0.3714 ريال.

بينما حقق سعر الريال مقابل الدينار التونسي، اليوم السبت نحو 1.1922 ريال.

سعر الريال مقابل العملات العربية الأخرى، في البنك المركزي، اليوم السبت ، كالآتي:

سعر الريال مقابل الدرهم الإماراتي، اليوم السبت ، 1.021 ريال.

سعر الريال مقابل الدينار البحريني، اليوم السبت ، 9.9456 ريال.

سعر الريال مقابل الريال اليمني، اليوم السبت ، 0.01 ريال.

سعر الريال مقابل الدينار الكويتي ، اليوم السبت ، 12.1832 ريال.

سعر الريال مقابل الريال العماني، اليوم السبت ، 9.7403 ريال.

سعر الريال مقابل الريال القطري، اليوم السبت ، 1.0299 ريال.

سعر الريال مقابل الدينار الأردني، اليوم السبت ، 5.2918 ريال.

سعر الريال مقابل الليرة اللبنانية، اليوم السبت ، -1 ريال.