إصابة 7 أشخاص في حادثين بالفيوم

أصيب 7 اشخاص فى حادثين متفرقين تم نقل المصابين الي المستشفي واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

فقد أصيب 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إنقلاب سيارة ملاكي مابين كوبري أبو صير وهواوك ووجود 4 مصابين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

كما أصيب 3 مواطنين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق منشأة دمو، بمركز الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق منشأة بغداد ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .