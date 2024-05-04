أسعار العملات العربية اليوم السبت في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي

أسعار العملات العربية.. شهدت أسعار العملات العربية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في البنوك وماكينات الصرف الألي الـATM، استقرارًا، وثبت سعر الريال السعودي أمام الجنيه وسجل نحو 12.76 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدينار الكويتي مسجلا نحو 154.96 جنيه للشراء، و155.99 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم السبت في البنوك وماكينات الصرف الألي الـatm، وبالسوق السوداء، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية لمتابعيها للوقوف وعرض أخر المستجدات التي تطرأ على الاسواق وأسعار مختلف السلع، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

أسعار العملات العربية اليوم السبت في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في 4 بنوك مصرية، نحو12.76 جنيه للشراء، ونحو 12.79 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدينار الكويتي نحو 154.96 جنيه للشراء، ونحو 156.28 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية نحو 13.05 جنيه للشراء، ونحو13.06 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، نحو 12.76جنيه للشراء، ونحو 12.80جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري المصري نحو 155.46 جنيه للشراء، ونحو 156.13 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري، نحو 13.03جنيه للشراء، ونحو 13.07 جنيه للبيع.

وتعمل بعض فروع البنوك وشركات الصرافة في المطارات والفنادق والنوادي والمولات في بعض مناطق القاهرة وبعض المدن السياحية خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

ونعرض في هذا السياق سعر الدولار صباح اليوم السبت في السوق السوداء والبنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي للشراء نحو 47.88 جنيها.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي للبيع نحو 48.02 جنيها.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للبيع نحو 48 جنيها.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للشراء نحو 47.9 جنيها.

سعر الدولار في مصرف ابوظبي

وسجل سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي الإسلامي للبيع نحو 48.2 جنيها.

كما سجل سعر الدولار اليوم في مصر ابوظبي الإسلامي للشراء نحو 48.1 جنيها.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

شهد سعر الدولار اليوم في السوق السوداء تراجعا كبيرا بعد القفزات الكبيرة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، والتي وصلت إلى 70 جنيها في الأشهر الماضية.

وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء للبيع نحو 47.71 جنيها.

بينما سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء للشراء نحو 46.67 جنيها.