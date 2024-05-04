إعلان خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم

بمحافظات التأمين الصحي ..

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن خطتها للتأمين الطبي خلال فترة الاحتفالات بأعياد القيامة وشم النسيم، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، بمحافظات التأمين الصحي الشامل، خلال فترة الاحتفالات.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بـ 309 منشأة صحية تابعة للهيئة ما بين مستشفيات عامة وتخصصية أو وحدات ومراكز لطب الأسرة، وذلك بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس وأسوان).

احتفالات عيد القيامة المجيد

وتابع البيان، تم تقليص الإجازات وتنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، والتأكد من توافر كافة الأمصال والطعوم، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته لمواجهة أي حالات طوارئ، فضلًا عن تفعيل مراكز السموم المجهزة بأحدث الأجهزة والمعامل بمحافظتي الإسماعيلية وجنوب سيناء للتعامل الفوري مع أية حالات تسمم غذائي محتملة خلال احتفالات شم النسيم، مع تعيين مشرف فني للاشراف اللحظي على وحدات السموم مركزيًا بالمقر الرئيسي للهيئة.

وأشارت الهيئة، إلى تشكيل غرفة طوارئ مركزية برئاسة الهيئة وغرف طوارئ بكل فرع من فروعها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لافتة إلي التنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية على مدار الساعة، مؤكدة على إدارة كافة عمليات الإبلاغ ورعاية الطوارئ المتكامل باستخدام نظام تكامل الدوائر الصحية المعزز بالشبكة الوطنية للسلامة العامة، وذلك من خلال استخدام نظام النداء الآلي من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تضمن الربط اللحظي بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الإسعاف المصرية بما يضمن وصول المصابين إلى أقرب المستشفيات وفي أقل زمن ممكن مع متابعة كافة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفقاً للمعدلات العالمية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لاستخدام الإسعاف النهري في إنقاذ أي حالات غرق محتملة ونقلها لأقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظتي الأقصر وأسوان.

وأضاف: تهدف هذه الجهود إلى ضمان السلامة الصحية للمواطنين وتوفير رعاية فعالة ومتخصصة في حالات الطوارئ المحتملة، وتأتي في إطار التعاون المثمر بين الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة في أوقات الطوارئ، مؤكدًا على استمرار صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بكافة وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، واستمرار وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات فى تقديم خدماتها الطبية واستقبال المرضى، خلال فترة الاحتفالات.

مشددًا على تشكيل فرق للانتشار السريع والمرور على المنشآت الصحية ومتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي أولًا بأول، وتكثيف المرور على كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة الانضباط في العمل سواء لجداول النوبتجيات من الفرق الطبية والعاملين أو الالتزام بقوائم العمليات، وذلك على مدار الساعة وطوال فترة الإحتفالات بالأعياد.

وفي ذات السياق، توجه هيئة الرعاية الصحية نصائح وإرشادات طبية ووقائية تزامنًا مع الاحتفال بأعياد شم النسيم، وذلك عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي التي تطبقها الهيئة، لضمان سلامة وأمان الغذاء، ولحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة، وفي إطار الحرص على الصحة العامة للمواطنين.