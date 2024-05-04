تفاصيل مذكرة التفاهم بين مصر وفرنسا في مجال النقل (فيديو)

كشف عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والمطارات بجامعة بني سويف، تفاصيل توقيع شراكة بين مصر وفرنسا لتوطين صناعة النقل بالسكك الحديدية.

فرنسا شريك إستراتيجي مهم لمصر

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن فرنسا شريك إستراتيجي مهم لمصر في العديد من المجالات وعلى رأسها النقل.

مذكرة التفاهم بين مصر وفرنسا

وأكد أن مذكرة التفاهم بين مصر وفرنسا تشمل توطين ونقل تكنولوجيا الصناعات المكملة لمرفق النقل، وعمل خطوط جديدة والتعاون في الخط السادس لمترو الأنفاق وعمل امتداد للخط الأول من المرج الجديدة لشبين القناطر.

وأشار لعمل ازدواج لخط شربين – كفر الشيخ والتعاون في تطوير ترام ومترو الإسكندرية وتخصيص قطعة أرض على مساحة 66 فدانا في برج العرب لعمل مصنعين للأجزاء الكهربائية وآليات التحكم في القطارات.

جدير بالذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وبرونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، وقعوا مذكرة تفاهم لخارطة الطريق بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية لاستكمال التعاون في توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي وتنفيذ الخط السادس للمترو بحضور السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا.

وعلي هامش التوقيع استعرض وزير النقل العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا والتعاون الاقتصادي والتنموي في كافة المجالات والتي من أهمها تطوير قطاع النقل السككي ومشروعات الجر الكهربائي والمخطط توطين صناعتها في مصر من خلال إنشاء مجمع صناعي يضم مصنعين أحدهما لتصنيع الأنظمة الكهربائية والتحكم والآخر للوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها على مساحة ٦٦ فدانًا بمدينة برج العرب بالإسكندرية حيث سيتم تصنيع جميع المكونات الكهروميكانيكية وجزء كبير من الوحدات المتحركة للخط السادس للمترو علاوة على تصنيع كافة المكونات الكهروميكانيكية المطلوبة لتطوير الخط الأول لمترو وترام الرمل وكذلك تصنيع نظم الاشارات لخطوط السكك الحديدية المختلفة كما سيتم تصدير منتجات هذه المصانع إلى جميع دول العالم وتحقيق عائد اقتصادي للدولة المصرية كما سيوفر هذا المجمع الصناعي اكثر من 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين.

أكد وزير النقل الأهمية الكبري للاستثمار في مجال النقل السككي والجر الكهربائي بما له من عائد اقتصادي إيجابي على الدولة المصرية مشيرًا إلى أهمية تنفيذ مشروع الخط السادس للمترو والذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة وسوف يمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة وسيربط مع القطار السريع في محطة محمد نجيب ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي.

وأضاف الوزير أنه سيتم التعاون مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ عدد من مشروعات النقل مثل مترو أبو قير وترام الرمل ومد الخط الأول للمترو من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر وازدواج وتطوير خط سكة حديد شربين كفر الشيخ قلين دمنهور. وفي نهاية مراسم التوقيع قدم الفريق مهندس كامل الوزير دعوة رسمية برونو لومير لحضور منتدي الاستثمار المصري الأوربي المقرر انعقاده بالقاهرة خلال الفترة من ٢٩ يونيو وحتى ٣٠ يونيو القادم وكذلك حضور افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.