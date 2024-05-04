نادى الفيوم يدرس عرض شركة استثمارية لرعاية الفريق الأول لكرة القدم

عقد مجلس ادارة نادى محافظة الفيوم الرياضى، جلسته مساء امس الجمعه برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس الادارة وحضور اعضاء المجلس.

وناقش مجلس الادارة عدد من القضايا الهامة التى تضمنها جدول الأعمال، و جاء فى مقدمتها عدد من العروض الخدمية الطبية المخفضة للاعضاء النادى, و مشروع إنشاء مظلة لتغطية حمام السباحة، واستغلال حمام سباحة الأطفال لتشغليه خلال الفترة الصباحية، و الاتفاق على بداية الموسم الصيفى لفرق السباحة. واتفق مجلس الادارة على بداية الموسم الصيفى لفرق السباحة، و تشغيل حمام سباحة الأطفال بمربع شاشة العرض للموسم الصيفى 2024 للفترة الصباحية واستغلال حمام سباحة الأطفال من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً باشتراكات مخفضة 400 جنيه لاعضاء الجمعية العمومية، و 700 لغير الاعضاء.

عروض وخدمات طبيه وعلاجية

ووافق مجلس الإدارة، على العرض المقدم من مركز المصطفى للعلاج الطبيعى، لتقديم الخدمة الطبية لأعضاء الجمعية العمومية بخصم مناسب للعضو بالنادى، و الأسرة وكذلك العاملين بالنادى. كما وافق المجلس، على العرض المقدم من مركز الخليل لزراعة و تقويم الأسنان لتقديم خدمات المركز لاعضاء النادى بأسعار مخفضة.

كما قرر المجلس فى اجتماعه، دراسة العرض المقدم من إحدى شركات الإستثمار الرياضى، لرعاية قطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى والناشئين و البراعم لمدة 5 سنوات بناء على طلب الشركة.وأيضاً دراسة العرض المقدم من الشركة العالمية، لإنشاء مظلة لتغطية حمام السباحة، بناء على رغبة الاعضاء.

66

88

777