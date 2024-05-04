رئيس مياه القناة: زيادة مياه الشرب في أوقات الذروة خلال فصل الصيف

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، زيادة ضغط كميات مياه الشرب المنتجة من المحطات في أوقات الذروة خلال فصل الصيف لتصل إلى آخر الخطوط الممتدة في جميع الشبكات بسبب زيادة الاستهلاك، بمحافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك تيسيرا على المواطنين والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك مياه الشرب، وتم وضع خطة ومراجعة المناطق الساخنة التي تشهد استهلاك للمياه بكميات كبيرة في محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مع عمل التطهير اللازم لجميع الشبكات وخطوط الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، وخاصة المناطق الساخنة، حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، مع المتابعة المستمرة علي مدار الساعة لفرق الطوارئ للتعامل الفوري والسريع مع أي أحداث طارئة قد تحدث.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتابع عمليات سحب عينات عشوائية من مياه الشرب من مختلف المناطق، المنازل ودار العبادة والمدارس والمقاهي، وذلك لعمل التحليل المطلوبة لها الكيميائية والميكروبيولوجية يوميًا، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة لجميع المواطنين في محافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، على استمرار جهود الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بمحافظات القناة الثلاثة، مضيفا ان هناك خطة محددة بتوقيتات زمنية يتم من خلالها رفع كفاءة محطات مياه الشرب بتلك المناطق ومد وتدعيم للشبكات لضمان وصول المياه لجميع القرى وتوابعها.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، على السعى الدائم لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، والعمل المتواصل بكافة قطاعاتها من اجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة والمتابعة أولاً بأول للموقف التنفيذى للمشروعات بالقرى وتوابعها، لافتا على تنفيذ كافة المشروعات طبقا للمواصفات القياسية والعمل على تذليل كافة المعوقات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى .