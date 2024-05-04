مانشستر سيتي في مهمة صعبة أمام ولفرهامبتون اليوم بالدوري الإنجليزي

يستعد فريق مانشستر سيتي لمهمة جديدة مساء اليوم السبت، وذلك حين يصطدم مع نظيره ولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حسن العيدروسي.

ترتيب مانشستر سيتي وولفرهامبتون

يخوض فريق مانشستر سيتي لقاء اليوم وهو يمتلك 79 نقطة من 34 مباراة، يحتل بهم السيتيزنز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بواقع 24 انتصار، و 7 تعادلات، وتلقت كتيبة بيب جوراديولا الهزيمة في 3 مباريات.

بينما يحتل فريق وولفرهامبتون المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك برصيد 46 نقطة من 35 مباراة خاضهم «الذئاب» في المسابقة حتى الآن، بواقع 13 انتصار و 7 تعادلات، وتلقى الهزيمة في 15 مباراة.