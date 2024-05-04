الحق نفسك.. أفضل 5 علاجات طبيعية تعالج التسمم الغذائي في المنزل

عند ظهور أعراض التسمم الغذائي فور إصابة أحد أفراد الأسرة به، والتي تتمثل في الغثيان، والقيء، والإسهال، وآلام البطن، فمن الأفضل أن تكون الاستجابة الطبية فورية، ولكن في نفس الوقت يمكن اتخاذ بعض الإجراءات في المنزل للتخفيف من الأعراض والمساعدة في الشفاء.

نصائح لعلاج التسمم العذائي في المنزل

ووفقًا لما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف إنديا"، هناك خمس علاجات طبيعية يمكن أن تكون مفيدة في مواجهة التسمم الغذائي:

1- الحفاظ على الترطيب

يعتبر الجفاف أحد التداعيات الشائعة للتسمم الغذائي نظرًا لفقدان السوائل من خلال القيء والإسهال، ومن الضروري استبدال هذه السوائل لتجنب الجفاف وتسهيل الشفاء، ويمكن ذلك عن طريق شرب الكثير من الماء، وشاي الأعشاب، والمشروبات الغنية بالكهرباء مثل ماء جوز الهند، مع تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين التي قد تزيد من فقدان السوائل.

2- الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل علاجًا طبيعيًا لمشاكل الجهاز الهضمي منذ فترة طويلة، حيث تظهر فعاليته المضادة للالتهابات والميكروبات في تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الأعراض المرتبطة بالتسمم الغذائي.

3- الفحم المنشط

يعتبر الفحم المنشط وسيلة قوية لامتصاص السموم والبكتيريا المسببة للتسمم الغذائي، مما يمنع امتصاصها في الدم، ويمكن تناوله وفقًا للتوجيهات المذكورة على العبوة لتخفيف الأعراض.

4- خل التفاح

يُعرف بخصائصه المضادة للميكروبات والقدرة على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، مما يساعد في قتل البكتيريا الضارة واستعادة التوازن في الأمعاء.

5- البروبيوتيك

هذه البكتيريا المفيدة تعزز صحة الأمعاء وتقوي جهاز المناعة، ويمكن العثور عليها في الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي والمخلل الملفوف، وتساهم في استعادة التوازن في الأمعاء بعد التسمم الغذائي.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.