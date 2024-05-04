مؤقتًا .. إيقاف حركة القطارات بين محطتي ( الحمام والعُميد) بخط القباري / مرسي مطروح

اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي (الحمام / العُميد) بصفة مؤقتة إعتبارا من يوم الأثنين الموافق ( 6/5/2024 ) الى يوم الثلاثاء الموافق ( 14/5/2024 ) وذلك نظرا لتنفيذ الاعمال الصناعية لمشروع الخط الاول من شبكة القطار السريع ( العين السخنة – العلمين – مطروح ) لذلك سيتم اختصار كافة القطارات المتجة من (محرم بك ) الى (مرسي مطروح ) بمحطة (الحمام ) وإختصار القطارات المتجة من (مرسى مطروح ) الى (محرم بك) بمحطة (العُميد) ، وإختصار قطارى ( 648 و655 ) ركاب ( محرم بك / الضبعة ) بمحطة (الحمام) ، وتعديل ميعاد قطار ( 656 ) ركاب ¬(محرم بك / الضبعه ) كالجداول المرفقة ، وتعديل ميعاد قطار ( 657) ركاب (مرسي مطروح / محرم بك ) كالجداول المرفقة.



كما قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتنسيق مع الهيئة القومية للطرق والكبارى والنقل البري بتوفير اتوبيسات لنقل السادة الركاب بين محطتى (الحمام) و (العُميد) خلال تلك الفترة بما يتناسب مع مواعيد القطارات .

جاء ذلك في إطار جهود التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة وضمن خطة وزارة النقل للإرتقاء بكافة مرافق النقل وخاصة مرفق السكك الحديدية وبناءاً علي تعليمات الفريق كامل الوزير، وزير النقل.



والهيئة لا تدخر جهداً لتقديم افضل خدمة ممكنة والعمل علي راحة السادة الركاب.