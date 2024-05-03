ضبط 8 أطنان وربع أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك قبل شم النسيم

شنت الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بالمنوفية، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة للتفتيش بديوان عام المحافظة وحى غرب، حملات مكبرة لمواجهة المخالفات والقضاء على ترويج السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

أسفرت الحملات عن ضبط 6600 كيلو جرام أسماك سردين مملحة غير صالحة للاستهلاك الادمى وأسماك مجمدة مجهولة المصدر ، وفى سرس الليان تم ضبط 800 كجم اسماك سردين مملحة غير صالحة للاستهلاك الادمى .

أسماك غير صالحة للاستهلاك الادمى

وفى قويسنا تم ضبط 500 كجم أسماك سردين مملحة غير صالحة للاستهلاك الادمى وفى السادات 100 كجم اسماك غير صالحة للاستهلاك الادمى وفى شبين الكوم 100 كجم بط ولحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى و 90 كجم اسماك غير صالحة للاستهلاك الادمى وفى أشمون 55 كجم اسماك غير صالحة للاستهلاك الادمى، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.

تأتى هذه الحملات بتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة على الأسواق وعمل الاستعدادات لاستقبال اعياد الأخوة المسيحيين واعياد شم النسيم