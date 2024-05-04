الأمن يكشف غموض العثور على أشلاء سيدة فى قرية الجيلانى بالفيوم

تمكنت أجهزة الامن بالفيوم من كشف غموض العثور على جثة سيدة اشلاء فى مدخل قرية الجيلانى فى مركز ابشواى . تبين قيام سيدة من قرية كفر عبود بارتكاب الواقعة بغرض سرقة مصوغاتها الذهبية . القى القبض على المتهمة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الحادث

كان الأهالي بمركز ابشواى فى الفيوم، قد عثروا على أشلاء جثة لسيدة بمدخل قرية الجيلاني، وتم إبلاغ مركز شرطة أبشواي ونقل الجثة الي مشرحة مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا من أهالي قرية كفر عبود بمركز أبشواي، بالعثور علي أشلاء جثة لسيدة بمدخل قرية الجيلاني، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وجود أشلاء لجثة سيدة، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي امرت بضبط مرتكبى الواقعة.

تم تشكيل فريق بحث واكدت التحريات ان المجنى عليها تدعى عائشة محمد الصاوى 70 سنة وبتكثيف التحريات ومراجعة الكاميرات تبين قيام و ا م 53 سنة ربة منزل من قرية كفر عبود التابعة لمركز أبشواي بارتكاب الواقعة وإلقاء جسد المجنى عليها في أحد الأراضي الزراعية بالقرية بقصد سرقة (مصوغاتها الذهبية).

وأكدت تحريات مباحث مركز شرطة ابشواى بأن آخر من شوهدت مع المسنة كانت ربة منزل وبعد تفريغ الكاميرات تم ضبط المتهمة وأثناء التحقيقات اعترفت بارتكاب الجريمة بقصد سرقة مصوغاتها الذهبية.

أحيلت المتهمة الى نيابة أبشواى التى تولت التحقيق.