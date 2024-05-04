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السبت 04 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حالة طوارئ في ريال مدريد بسبب إصابة تشواميني

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت صحيفة آس الإسبانية أن أوريليان تشواميني لاعب ريال مدريد قد غادر الجلسة التدريبية للفريق، وهو يعرج وتظهر عليه علامات الألم، وكان هناك قلق من الجهاز الطبي.

 

وكشفت آس في تقريرها أنها مجرد كدمة، وتؤكد مصادر النادي أنه ليس مستبعدًا حتى ضد قادش حتى الآن، لكن الشيء المنطقي هو أن يحصل على راحة يوم السبت، ويتعافى بهدوء و يكون جاهزاً للمباراة ضد البايرن.

 

وكان قد تعادل فريق ريال مدريد ضد نظيره بايرن ميونخ بنتيجة 2-2، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وبعد المباراة قد أدلى توني كروس بتصريحات، إنه لم يحدد حتى الآن هل سيستمر رفقة ريال مدريد أم سيرحل.

 

وينتهي عقد توني كروس مع ريال مدريد الصيف القادم 2024.

 

ووفقًا لـ صحيفة «ريليفو» قالت في تقرير لها، أن ريال مدريد لا يهتم كثيرًا بتصريحات توني كروس، فالأمر محسوم واللاعبين والجهاز الفني يعرفون أن النجم الألماني باق لمدة موسم آخر رفقة الملكي. 

الجريدة الورقية