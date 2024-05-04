الأهلي في اختبار صعب أمام الجونة الليلة في الدوري الممتاز

يخوض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلي مباراة صعبة أمام الجونة الليلة، في إطار منافسات الدوري المصري، التى تجمع بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 21 من عمر المسابقة.



ويلعب الأهلي ضد الجونة اليوم محتلا المركز الحادي عشر في سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، حيث حقق 7 انتصارات و3 تعادلات فيما نال هزيمتين، سجل لاعبوه 26 هدفًا واستقبلت شباك المارد الأحمر 14 هدفًا.

ويحتل الجونة المركز الثامن برصيد 28 نقطة، من 7 انتصارات و7 تعادلات فيما نال 5 هزائم، سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 26 هدفًا.

وتحدد موعد لانطلاق صافرة أحداث مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت مصر والسعودية.



وتذاع مباراة الأهلي والجونة عبر فضائية "أون تايم سبورتس 1" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.