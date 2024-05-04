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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مؤيدو فلسطين يواصلون اعتصامهم أمام جامعة ماكجيل بكندا لليوم السابع

فلسطين
فلسطين

 

واصل نشطاء مؤيدون للفلسطينيين والداعين لإنهاء الحرب على غزة، اعتصامهم لليوم السابع على التوالي الجمعة، أمام جامعة ماكجيل في وسط مدينة مونتريال الكندية.

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وكان الوضع هادئا اليوم، بعد يوم صاخب حيث نظم مؤيدو إسرائيل، مظاهرة مضادة، وجرى الفصل بين مجموعتي المتظاهرين، بسياج عند بوابات المدرسة.

وكثفت شرطة مونتريال تواجدها، وجرى تشكيل خط لضمان بقاء الجانبين منفصلين. ولم يتم إجراء أي اعتقالات.

وتم نصب عشرات الخيام في المدرسة منذ نهاية الأسبوع الماضي؛ حيث دعا المتظاهرون جامعتي ماكجيل وكونكورديا إلى سحب استثماراتهم من الأموال المرتبطة بإسرائيل.

يأتي ذلك في أعقاب موجة من المظاهرات المماثلة في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تخص الحرب الإسرائيلية الدائرة بقطاع غزة .وفي الوقت نفسه، دعا رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليجولت إلى إنهاء المخيم في ماكجيل، وحث الشرطة على تفكيكه.. وقال ليجولت - للصحفيين - "يجب احترام القانون، لذلك أتوقع أن تقوم الشرطة بتفكيك مواقع المعسكرات غير القانونية هذه، وهو ما طلبته جامعة ماكجيل".

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