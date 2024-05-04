عاجل
حزب الله يستهدف موقعين للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلًا شمال طولكرم فجر اليوم
السبت 04 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سحب ركامية وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس قي الإمارات اليوم السبت

طقس الامارات
طقس الامارات

توقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الامارات العرببة المتحدة، أن يكون الطقس اليوم السبت غائما جزئيا بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الجنوبية قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً حتى صباح غدًا الأحد، على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية.

txt

«أم الإمارات» تحصد جائزة «خليفة» التربوية

txt

السيسي يعزي الإمارات قيادةً وشعبًا في وفاة الشيخ طحنون آل نهيان

رياح جنوبية شرقية 
وأضاف المركز، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/ساعة.

الموج في الخليج العربي 
وتابع، الموج سيكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 09:00 والمد الثاني عند الساعة 02:23، والجزر الأول عند الساعة 16:15 والجزر الثاني عند الساعة 04:45.
وذكر، في بحر عمان، سيكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:40 والمد الثاني عند الساعة 07:29، والجزر الأول عند الساعة 12:08 والجزر الثاني عند الساعة 01:21

مواد متعلقة

«أم الإمارات» تحصد جائزة «خليفة» التربوية

السيسي يعزي الإمارات قيادةً وشعبًا في وفاة الشيخ طحنون آل نهيان

الإمارات وإيران تعقدان الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة

حفلات الإمارات في مايو 2024| موعد حفل أنغام

الإمارات تُشارك في منتدى الاقتصاد العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان

من هو أغنى تقني سجين في العالم.. عاش في الإمارات

الجريدة الورقية