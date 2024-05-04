استعدادًا لعيد القيامة.. كنائس جنوب سيناء تتزين بالورود

وجه اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رؤساء المدن بتكثيف حملات النظافة بمحيط الكنائس، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني من حولها، وترأس الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، قداس لقان خميس العهد بكاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، وسط حضور المئات من الأخوة المسيحيين المقيمين بشرم الشيخ، والسائحين المترددين على المدينة.

الاحتفال بيوم الجمعة العظيمة وعيد القيامة المجيد..

وتزينت كنائس وأديرة جنوب سيناء بالورود استعدادًا للاحتفال بيوم الجمعة العظيمة وعيد القيامة المجيد، وسادت أجواء الفرحة والبهجة داخلها، جرى فتح الحدائق الخاصة بكل كنيسة لاستقبال أسرة الأخوة المسيحيين الذين يحرصون على قضاء معظم الأوقات داخل الكنائس، لتبادل التهاني والتبريكات، واستمتاع الأطفال بالألعاب الترفيهية التي توجد داخل الحدائق، وتعالت أجراس الكنائس.

مديرية أمن جنوب سيناء..

وحرصت مديرية أمن جنوب سيناء على تكثيف التواجد الأمني في محيط الكنائس، وتكثيف الدوريات المرورية والأمنية في الشوارع المؤدية إليها، إضافة إلى تواجد بوابات إلكترونية أمنية لفحص وتفتيش الوافدين على الكنائس للتأكد من هويتهم، مع توافر العناصر الشرطية النسائية.