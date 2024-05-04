الاستهلاك المفرط للشاي والقهوة يشكل خطورة على الجهاز العصبي

كشفت خبيرة التغذية إيكاترينا ستارنوفسكايا، أن الاستهلاك المفرط للشاي والقهوة يمكن أن يسبب مشاكل صحية.

وحذرت خبيرة التغذية ستارنوفسكايا من أن الخصائص المفيدة للقهوة والشاي للجسم تظهر فقط مع الاستهلاك المعتدل لهذه المشروبات، وحددت جرعات القهوة والشاي التي تشكل خطورة على الجهاز العصبي لذا، نصحت بشرب الشاي الأخضر بكميات لا تزيد عن أربعة أكواب يومياً، والشاي الأسود بكميات لا تزيد عن ستة أكواب.

ويحظى الشاي الأخضر بشعبية كبيرة بسبب خصائصه المضادة للأكسدة وقدرته على تحسين لون الجسم بشكل عام لكن الفوائد تستمر فقط مع الاستهلاك المعتدل - ما يصل إلى 3-4 أكواب في اليوم.

وأوضحت الخبيرة لمنطقة موسكو اليوم أن الشاي الأسود ينشط ويحسن المزاج ويساعد على التركيز، لكن جرعته الآمنة تبلغ حوالي 5-6 أكواب يوميا.

وفي حديثها عن القهوة، أوضحت ستارنوفسكايا أنه يجب ألا تشرب أكثر من أربعة فناجين في اليوم، ويفضل الاكتفاء بفنجان واحد من مشروب عالي الجودة بدون مواد تحلية.

ونوهت الخبيرة إلى أنه لا ينبغي تناول القهوة والشاي بالكمية المحددة في وقت واحد يجب أن تكون هناك فترات راحة بين شربها (أجزاء صغيرة)، فهي ضرورية للراحة واستعادة الجسم.

وذكرت خبيرة التغذية أن إهمال قواعد السلامة هذه محفوف بالحمل الزائد على الجهاز العصبي بسبب زيادة المكونات المنشطة التي يتم تلقيها، مثل الكافيين ونتيجة لذلك، قد تتطور العصبية وقد تظهر مشاكل في ضربات القلب والمزاج والنوم.

ما هو الاضطراب العصبي الوظيفي ؟

الاضطراب العصبي الوظيفي هو مصطلح جديد وأوسع نطاقًا يضم ما يطلق عليه بعض الناس اضطراب التحول، وينطوي على أعراض عصبية لا يمكن وصفها بمرض عصبي أو بأي حالة طبية أخرى. لكن الأعراض حقيقية وتسبب ضيقًا شديدًا أو مشاكل في أداء الوظائف المختلفة.

تختلف مؤشرات المرض وأعراضه بحسب نوع الاضطراب العصبي الوظيفي، وقد تتضمن أنماطًا معينة. في العادة، يؤثر هذا الاضطراب على وظائف الحركة والحواس، مثل القدرة على المشي أو البلع أو الرؤية أو السمع. وقد تتباين الأعراض في شدتها، ويمكن أن تظهر وتختفي أو تظل مستمرة. ومع ذلك، لا يمكنك إحداث الأعراض عن عمد أو السيطرة عليها.

ما زال سبب الاضطراب العصبي الوظيفي غير معروف. وقد يحفز الحالة المرضية اضطراب عصبي أو تفاعل تحسسي تجاه التوتر أو صدمة نفسية أو إصابة جسدية، ولكن ذلك لا يحدث دائمًا. فالاضطراب العصبي الوظيفي يرتبط بطريقة عمل الدماغ وليس بوجود تلف في بنية الدماغ (مثل ذلك الناتج عن سكتة دماغية أو مرض التصلب المتعدد أو عدوى أو إصابة).