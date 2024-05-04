علامتان على الوجه تشير إلى إصابتك بمرض الكبد الدهني

يقوم الكبد بالعديد من الوظائف المهمة في الجسم، مثل المساعدة على إزالة المواد الضارة ومع ذلك، في بعض الأحيان يمكن للمواد الضارة أن تمنع قدرة أحد الأعضاء الحيوية على طردها، وعندما يأخذ هذا شكل تراكم الدهون في الكبد، فإنه يسمى مرض الكبد الدهني.

نوعان من مرض الكبد الدهني

يتطور مرض الكبد الدهني الكحولي (AFLD) لدى أولئك الذين يشربون كميات كبيرة من الكحول.

يتطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) لدى أولئك الذين لا يشربون كميات كبيرة من الكحول.

لا تظهر أي أعراض على بعض الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني ، خاصة في المراحل المبكرة، بينما في الحالات المتقدمة - الأقرب إلى تطور تليف الكبد - يكونون أكثر عرضة لرؤية العلامات والشعور بها.

تحذر هيئة الصحة في UPMC Western Maryland من أن "تليف الكبد - تندب الكبد منتشر على نطاق واسع، وربما لا يمكن علاجه، ويهدد الحياة".

وبحسب السلطات الصحية، فإن نزيف الأنف واصفرار العيون يدل على وجود تليف الكبد.

تشمل العلامات الأخرى لتليف الكبد ما يلي:

ارتباك

حكة في الجلد

مشاكل في الأوعية الدموية.

يقول UPMC Western Maryland: "قد يكون الأطباء أول من يكتشف مرض الكبد الدهني، حتى في حالة عدم وجود أعراض، إذا أظهر المرضى ارتفاعًا في إنزيمات الكبد في اختبارات الدم".

في حالة ظهور الأعراض، استشر طبيبك. غالبًا ما يتم تشخيص مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) بعد أن يكون اختبار الدم الذي يسمى اختبار وظائف الكبد غير طبيعي، ويتم استبعاد أمراض الكبد الأخرى، مثل التهاب الكبد.

ويُسبب التهاب الكبد الدهني غير الكحولي تضخمَ الكبد وتلفه نتيجةً لترسبات الدهون في الكبد وقد يتفاقم التهاب الكبد الدهني غير الكحولي ويؤدي إلى تندّب خطير في الكبد، يُسمى التشمع، أو يؤدي حتى إلى سرطان الكبد. وهذا مشابه للضرر الناتج عن الإكثار من تناول الكحوليات.

هناك مبادرة تجري حاليًا لتغيير اسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي إلى مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي (MASLD). أوصى الخبراء أيضا بتغيير اسم التهاب الكبد الدهني غير الكحولي إلى التهاب الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي (MASH).