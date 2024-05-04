أوقاف الفيوم تواصل افتتاح المساجد بعد إعادة إحلالها وتجديدها

شهد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، افتتاح عدد 3 مساجد بإدارات أوقاف يوسف الصديق والشواشنه ومركز جنوب الفيوم، بعد إعادة الإحلال والتجديد.

جاء ذلك بحضور مديري إدارات الأوقاف الفرعية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأهالي، وألقى خطبة الجمعة بعنوان "أمانة العامل والصانع وإتقانهما"

يأتي هذا فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى مبنى ومعنى، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وضمن الأنشطة التي تنظمها مديرية الأوقاف بالفيوم خلال أعمال افتتاح المساجد بكافة إدارات الأوقاف الفرعية بالقرى والمراكز.

وشملت افتتاح مسجد البدوي بقرية الإعلام التابع لإدارة أوقاف مركز جنوب الفيوم، ومسجد الريان الشرقي بإدارة أوقاف مركز يوسف الصديق، ومسجد الرحمن بإدارة أوقاف الشواشنة، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، وبحضور مديري إدارات الشواشنة ويوسف الصديق ومركز جنوب الفيوم.

وكيل أوقاف الفيوم: الخطاب الديني ليس منفصلا عن المجتمع ودورنا عمارة الدنيا بالدين..

وألقى وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم خطبة الجمعة عن: "أمانة العامل والصانع وإتقانهما"، موضحا أن الخطاب الديني ليس منفصلًا عن المجتمع، ودورنا عمارة الدنيا بالدين، ونؤكد على دعمنا للصناعة والاستثمار والعمل والإتقان والتعليم والثقافة، فلن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، فإن تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا، ولن نتفوق في أمور دنيانا إلا بالجهد والعرق والعمل والإتقان.

وأضاف وكيل الوزارة ما أجمل عمارة بيوت الله (عز وجل) وما أعظم ثوابها، حيث يقول الحق سبحانه: "إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ"، مشيرا خلال الافتتاح إلى أن الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في عمارة المساجد تأتي ضمن خطة الوزارة لنشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للفكر المنحرف، مؤكدا أن الطراز المعماري للمساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى، وأن هناك قيادة واعية تولي المساجد عناية خاصة.

وأشار مدير أوقاف الفيوم إلى أن ما تم افتتاحه من مساجد خلال هذه الفترة يعد سابقة تحسب للأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد، وأن الاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات يعكس العناية ببيوت الله مبنى ومعنى، وذلك بالجهود الذاتية من الأهالي وتحت إشراف وزارة الأوقاف، مؤكدا أننا نشهد عصرا ذهبيا للفكر الوسطي ونموذج متفرد في خدمة القرآن الكريم وعمارة بيوت الله.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود الذاتية من اهالى القرى والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والإستفاده من خدمات التوعية والتثقيف الديني التي تقدمها المساجد.