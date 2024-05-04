السبت 04 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وقادش بالدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

يستعد ريال مدريد لمواجهة مرتقبة أمام قادش، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024، في المباراة التي يستضيفها ملعب "سنتياجو بيرنابيو".

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ويرغب ريال مدريد في تحقيق الفوز للاقتراب أكثر من التتويج بلقب الليجا لهذا الموسم، خاصة وأن الريال على بُعد خطوات قليلة من الظفر باللقب.
بينما يبحث قادش عن الخروج بنتيجة إيجابية خلال مواجعة الملكي.

موعد مباراة ريال مدريد وقادش

تنطلق مواجهة ريال مدريد أمام قادش في تمام الخامسة والربع من مساء اليوم السبت، والتي يشهدها معقل الملكي ريال مدريد.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وقادش

تُنقل مباراة ريال مدريد أمام قادش عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم.

قائمة ريال مدريد لمواجهة قادش
وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قد أعلن عن قائمة ريال مدريد لمواجهة قادش، والتي جاءت كالتالي:
في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، كيبا.
في خط الدفاع: داني كارفخال، ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنتوني روديجر، فيرلاند ميندي.

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