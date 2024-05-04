تشافي الونسو يهدد وضع برشلونة في دوري أبطال أوربا الموسم المقبل

بعدما ضمن برشلونة التأهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوربا موسم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ من خلال الحصول على المركز الثاني أو الثالث في بطولة الدوري الأسباني باتت مكانة الفريق الكاتالوني و تصنيفه في قرعة المسابقة التي ستجرى في أغسطس المقبل محل شك كبير .

في الوقت الحالي ووفقا لتصنيف الأتحاد الأوربي يتواجد برشلونة في التصنيف الاول وبالتالي سيتواجد على قمة احد المجموعات في النسخة القادمة من دوري أبطال أوربا الا ان فريق بايرليفركوزن الألماني بطل البوندزليجا في الموسم الحالي يهدد وجود برشلونة على رأس احد المجموعات حيث أن الفريق الألماني حاليا هو الأقرب لخطف تذكرة التواجد في التصنيف الاول حيث نجح بايرليفركوزن في الفوز في مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوربي على فريق روما الإيطالي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل لاشىء وفي حالة فوزه في مباراة الاياب على ملعب باي ارينا الخميس المقبل وبالتالي التأهل الى الدور النهائي للبطولة فسيكون الفريق الألماني يحتاج الفوز في المباراة النهائية او على أقل تقدير الخروج متعادلا في الوقت الأصلي للمباراة النهائية ليكون تصنيفه أعلى من برشلونة ودخوله التصنيف الاول وهبوط برشلونة إلى التصنيف الثاني في قرعة دوري أبطال أوربا في أغسطس المقبل وفقا لتصنيف الأتحاد الأوربي لكرة القدم .