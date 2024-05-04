أزمة حسام موافي.. بسمة وهبة تفتح أبواب النار على مستخدمي السوشيال ميديا

دافعت الإعلامية بسمة وهبة، عن الجدل الواسع وموجة الغضب التي حدثت بعد تداول مقطع فيديو للدكتور حسام موافي وهو يقبل يد رجل الأعمال محمد أبوالعينين، أثناء عقد قران ابنته بعد كلمة ألقاها في الحفل، وسرعان ما تعرض لهجوم كبير خلال الساعات الماضية متصدرًا تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

حسام موافي

بسمة وهبة تعلق على فيديو تقبيل حسام موافي لرجل الأعمال محمد أبو العينين

نشرت بسمة وهبة، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر إنستجرام، تحت عنوان "مش هسكت"، قائلة: "أنا دلوقتي معاكوا في تاني حلقة من حلقات برنامج مش هسكت، واللي قررت فيها ماسكتش عن حاجة.. والحلقة الأولى كانت عن ميار الببلاوي".

وأشارت بسمة وهبة في حديثها عن الدكتور حسام موافي، إلى أنه رمز، ومهني ولا يبخل علينا بأي معلومات، مؤكدة أنها لم تقابله ولو عن طريق الصدفة، لكنها ضد مبدأ "سن السكاكين لشخص عند سقوطه".

حسام موافي

وتابعت الإعلامية "وإحنا إيه عرفنا اللي بين موافي وأبوالعينين.. يمكن الراجل وقف جنبه في محنة الله أعلم اللي بينهم".

انتقدت بسمة وهبة، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب هجومهم على الجميع من أقل شيء يصدر من الكبير والصغير، قائلة جعلونا في مستنقع، مؤكدة أن ما فعله حسام موافي كان في مناسبة خاصة وليس على الهواء في برنامجه، مبدية تعاطفها معه بعد الهجوم عليه، قائلة: "شكله إيه وهو قاعد في بيته، ووسط أهله وولاده".

حسام موافي يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المتداول

خرج أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، وطبيب القلب، الدكتور حسام موافي، عن صمته وعلق على مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء تقبيله يد رجل الأعمال محمد أبو العينين، والذي تسبب في حالة من الغضب من قبل الرواد وسط سيل من التعليقات الرافضة لتصرف الطبيب.

حسام موافي

قال حسام موافي :" إن الهجوم المستمر عليه من مستخدمي مواقع التواصل أو من زملائه الأطباء "دليل على الغيرة".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة "دي إم سي": "لا أحزن من الهجوم عليّ لشخصي، ولكن أحزن بسبب انتشار أخطر الأمراض وهو الغيرة التي إذا أصابت إنسانا انتهى أمره".

وتابع: "لا شخص في العالم ليس له أعداء، والشيخ خالد الجندي عندما قال لي ذات مرة إن والدته كانت تدعو له (ربنا يكتر حسادك)، لأن الحسد دليل على نجاحه في عمله".