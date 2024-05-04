السبت 04 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي بطلاً لكأس مصر لسيدات السلة

بوابة الوفد الإلكترونية

توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر، بعد الفوز على سبورتنج في النهائي بنتيجة 93 - 84.

أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وقدم «سيدات الأهلي» أداءً جيدًا منذ البداية ونجح في إنهاء الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 26 - 19، ولكن سبورتنج تمكن من التقدم مع الفترة الثانية بنتيجة 43 - 40، وأنهى كذلك الفترة الثالثة متقدمًا بنتيجة 59 - 52.

وخلال الفترة الرابعة والأخيرة نجح فريق سيدات سلة الأهلي في العودة للقاء، وسجلت المحترفة البولندية ليليانا باناشاك رمية ثلاثية في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين 74 - 74، وتذهب لشوط إضافي.

وفي الشوط الإضافي قدمت لاعبات الأهلي عرضًا رائعًا ونجحن في التقدم منذ بدايته، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 93 - 84، ويكرر الفريق إنجاز التتويج بلقب الكأس مثلما فعل في الموسم الماضي.

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