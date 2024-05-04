وفد الاسكندرية .. يعقد اجتماع تنظيمى لعموم سكرتارية اللجان

- تنظيم مؤتمرات وندوات لمناقشة القضايا الوطنية والدولية، ونشر الوعي السياسي بين أعضائه والجمهور



- خدمة الجماهير عن طريق الخدمات المجانية للاسر والشباب



عقدت اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الاسكندرية ، برعاية النائب سعيد ضيف اللة رئيس اللجنة العامة ، اجتماع تنظيمى لعموم سكرتارية اللجان ، بحضور السيد سعيد سكرتير عام الاسكندرية و احمد الشريف عضو الهيئة العليا وسكرتير لجنة المنتزة اول .

وناقش الحضور الانشطة التى تنفيذها خلال الفترة المستقبلية ، وتحديد مواعيد لعقد جلسات اللجان شهرية بمقر الحزب الرئيسى و اجتماع شهرى لسكرتارية اللجانة و اجتماع شهرى برئاسة للجنة العامة برئاسة النائب سعيد ضيف اللة .

كما ناقش الاجتماع اعداد تقرير شهرى لانشطة كل لجنة يقدما السكرتير العام للجنة وتفعل اللجان النوعية خلال الفترة القادمة كما ناقش الاجتماع عقد اجتماعات دورية لأعضائه لمناقشة القضايا المهمة واتخاذ القرارات وتنظيم مؤتمرات وندوات لمناقشة القضايا الوطنية والدولية، ونشر الوعي السياسي بين أعضائه والجمهور و تكوين لجان متخصصة للتعامل مع مختلف القضايا، مثل اللجان السياسية واللجان الاقتصادية واللجان الاجتماعية.

كما ناقش الاجتماع طرق التواصل مع الجماهير بالاسكندرية من خلال مختلف الوسائل، مثل تنظيم المهرجانات والفعاليات العامة.

حضر الاجتماع محمد البوشى امين صندوق حزب الوفد بالاسكندرية و احمد الزغى امين الصندوق المساعد و سكرتير لجنة الجمرك و ايهاب لبيب سكرتير لجنة المنتزة ثان و نادر ناظر سكرنير لجنة الدخيلة و محمد احمد عثمان سكرتير لجنة كرموز وهندية ابراهيم موسى سكرتير لجنة المراة ومحمد ابراهيم عبد الستار سكرتير لجنة العطارين و المهندس سالم عبد الكريم رئيس لجنة مينا البصل وعبد المنعم محمد احمد نائب لجنة كرموز .