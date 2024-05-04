أطعمة صحية تساعد في الحفاظ على مستويات السكر بالدم

في حالة مقدمات مرض السكري ومرض السكري من النوع 2، يفقد الجسم حساسيته للأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدل الطبيعي.

بعض الأطعمة يمكن أن تجعل نسبة السكر في الدم أسوأ هذه، على سبيل المثال، الصودا الحلوة والحلويات والمخبوزات، عندما يتم استهلاكها، ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم بسرعة وتنخفض بنفس السرعة ومثل هذه الزيادات تتداخل مع إنتاج الأنسولين.

أطعمة صحية أخرى تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم

عين الجمل

إنها تعمل على تطبيع عملية التمثيل الغذائي وتساعد على إنقاص الوزن وزيادة المناعة، والمحتوى العالي من الفيتامينات والعناصر الدقيقة يغذي الجسم ويستعيد قوته، ويساعد التركيز العالي للحديد في هذه المكسرات على محاربة فقر الدم والأنيميا، والزنك واليود مفيدان للبشرة والشعر والأظافر والغدة الدرقية.

البندق

يحتوي البندق على مادة تستخدم في صناعة الأدوية المضادة للسرطان، يحتوي على أحماض أوميغا 6 وأوميغا 9 الدهنية والعناصر الكبيرة مثل الفوسفور والبوتاسيوم والفلور والمغنيسيوم والكالسيوم، والعناصر الدقيقة التي تحتوي على الحديد واليود والفلور والكروم والفيتامينات B وA وE وفيتامين C.

اللوز

اللوز مفيد للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام بسبب محتواه العالي من الكالسيوم، وغني بالبروتين، ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين E، الذي يحسن جدران الأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الصنوبر

الصنوبر على بروتين عالي الجودة فحسب، بل يحتوي أيضًا على حمض التربتوفان الأميني الذي يساعد في مكافحة الأرق، وهو مصدر جيد للمنغنيز والفيتامينات E وK والنحاس والزنك.

الكاجو

يساعد الكاجو على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وخفض مستويات الكوليسترول في الدم، ومصدر ممتاز للنحاس والمغنيسيوم والحديد والمنغنيز والزنك والفوسفور.

وكما أظهرت الدراسات التي أجراها علماء كنديون، فإن تناول حصتين من المكسرات يوميا يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.

وقد لوحظت أفضل النتائج إذا حلت المكسرات محل الكربوهيدرات السريعة في النظام الغذائي بدلاً من الدهون المشبعة، وتوصل العلماء إلى هذه الاستنتاجات بعد تحليل أكثر من اثنتي عشرة دراسة شملت حوالي 500 مريض مصاب بداء السكري من النوع الثاني.

وتشير الدراسة إلى أن الاستهلاك المنتظم لحوالي 50 جرامًا من المكسرات له تأثير إيجابي على الهيموجلوبين السكري ومستويات السكر في الدم أثناء الصيام.

تحتوي المكسرات على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، لكنها دهون صحية غير مشبعة، لذلك لم يكتسب المشاركون في الدراسة زيادة في الوزن وبطبيعة الحال، إذا تجاوزت الجرعة المحددة، يمكنك زيادة الوزن بسرعة.

العلامات الكلاسيكية لمرض السكري من النوع 2

جفاف الفم المستمر

الشعور المستمر بالعطش

جفاف الجلد والحكة

سوء شفاء الجروح

الضعف والتعرق