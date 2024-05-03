علامات واضحة تسمح لك بالتعرف على السرطان في العين

أفاد الأطباء البريطانيون، يمكن الاشتباه في تطور عملية الأورام بناءً على حالة العين، وتشير الدراسة إلى أن بعض أنواع السرطان يمكن أن تؤثر على الرؤية هناك نوعان من السرطان ينعكسان في أغلب الأحيان في العين وسرطان الثدي.

واشتكى المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بهذه الأمراض من عدم وضوح الصور وعدم وضوح الرؤية في تسعين بالمائة تقريبًا من الحالات وأبلغ خمسة في المائة آخرين عن وجود عوائم ورؤية ضوئية، والبعض اشتكى من الألم وحتى فقدان الرؤية.

Photopsia هو ظهور ومضات، والشرر، ودوائر النار، والبرق وغيرها من المؤثرات الضوئية المماثلة في العين.

يقول الأطباء إن ضعف الوظيفة البصرية لا يمكن إلا أن يكون له تأثير خطير على نوعية حياة مرضى السرطان.

وقال البروفيسور جورج سانتيس، استشاري طب الجهاز التنفسي في مستشفى لندن بريدج، لموقع Express، إن أحد الأعراض الرئيسية لسرطان الرئة هو متلازمة الجفن المتدلي، وقد تكون هذه العلامة ناجمة عن ورم يتطور ويسبب أعراضًا عصبية.

وأشار سانتيس إلى أن الأعراض الكلاسيكية لسرطان الرئة هي السعال لفترة طويلة، ونفث الدم، وضيق شديد في التنفس، وألم في الصدر، وفقدان الوزن، ويعد تدلي الجفون علامة خطيرة غالبًا ما يتجاهلها الناس.

يحتل سرطان الدم المرتبة الثالثة في معدل الوفيات بين أنواع الأورام الأخرى، ويقتل حوالي 15000 شخص كل عام في المملكة المتحدة. اختبار بسيط يمكن أن يساعدك على الشك في هذا المرض، أنت بحاجة للذهاب إلى المرآة وسحب الجفن السفلي بعناية وتقييم لون الغشاء المخاطي. يجب أن يكون ورديًا أو أحمرًا، إذا كان الغشاء المخاطي وردي شاحب بالكامل أو أبيض، فيجب عليك استشارة الطبيب.

ما هي الأمراض الخطيرة الأخرى التي يمكن التعرف عليها بالعين؟

يمكن تحديد مستويات الكوليسترول المرتفعة ليس فقط عن طريق فحص الدم وعلى جفون هؤلاء المرضى يمكنك رؤية الزانثلازما - رواسب دهنية. علامة أخرى هي قوس من اللون المزرق حول قزحية العين.

يمكن أن يسبب داء السكري إعتام عدسة العين المبكر، وتعتيم العدسة وكقاعدة عامة، فإن طبيب العيون هو أول من يخبره أن نسبة السكر لدى الشخص مرتفعة على الأرجح، وبفحص قاع العين يرى الأوعية والشعيرات الدموية المصابة.

مع التهاب الكبد الفيروسي يحدث اصفرار الجسم وقرنية العين. البيليروبين، الذي يجب على الكبد معالجته لكنه يفشل في القيام به، يدخل إلى الدم والأنسجة ويصبغها، ويمكن أن يصاحب نقص فيتامين أ متلازمة جفاف العين.