الجبلاوي: تدشين اتحاد القبائل العربية لمواجهة خطط الطامعين 

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن إنشاء اتحاد القبائل العربية برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، تُعد من الخطوات الهامة مؤخرا حول توحيد القبائل العربية، موضحا أن تلك الخطوة ستحقق نتائج عظيمة، فهدفها أسمى ونبيل لمواجهة خطط الطامعين في أرضنا الحبيبة .

وأكد الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم الجمعة، أن القبائل العربية بسيناء لها العديد من المواقف المشرفة والوطنية والتي تجلت في أصعب المواقف وأخطرها، مشيرا إلى أنه كان أحد الحضور أثناء تدشين اتحاد القبائل العربية، قائلا: “كان هناك فرحة وانتصار حقيقي في أعين الحاضرين بهذا التدشين لأنهم يعتبرون انفسهم على أتم الاستعداد للتضحية بأنفسهم فداء للوطن”.

وأفاد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن تدشين اتحاد القبائل العربية له دور كبير في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية وخاصة ما يحدث من إبادة وحرب على الأشقاء الفلسطينين ومحاولات من الجانب الإسرائيلي لتهجيرهم إلى سيناء وهو الأمر الذي نرفضه كمصريين من أجل عدم تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أننا خلف قيادتنا ورئيسنا عبد الفتاح السيسي في كل الخطوات والإجراءات للدفاع عن ارض مصر .