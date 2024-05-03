بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لانشطة التضامن الاجتماعي

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 26 إبريل إلى 2 مايو 2024.

ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:



الجمعة 26 إبريل:



- التضامن الاجتماعى تستعرض تدخلاتها بشمال سيناء في إطار الاحتفال القومي، بما يشمل 3,6 مليار جنيه تحويلات نقدية وتعويضات ومساعدات اجتماعية، و224 مليون جنيه تمكين اقتصادي وحضانات، و62 مليون جنيه ترميم مساكن وسيارات نقل مياه.

- البرنامج القومى للحفاظ على كيان الاسرة المصرية "مودة"، ينفذ برنامجاً تدريبياً للكوادر الإدارية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى 11محافظة على التعامل الصحيح مع ذوى الاعاقة، بالتعاون مع الوكالة الالمانية التعاون الدولي.

- جهود مكثفة للفرق اللوجستية بالهلال الأحمر المصري على مدار الساعة لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة عبر الجسر البري

- الرابط مع الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة.



السبت 27 إبريل:



- وفد من وزارة الداخلية بالعراق، ومكتب الأمم المتحدةالمعنى بالمخدرات والجريمة يزوران أحد المراكز العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لنقل التجربة المصرية فى علاج وتأهيل مرضى الإدمان الى العراق.

- تنفيذا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، الجمعية الشرعية الرئيسية تطلق قافلتين إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تضم مساعدات غذائية ومواد إنسانية بقيمة 28.5 مليون جنيه.



الأحد 28 ابريل:



- بتشريف رئيس الجمهورية، القباج تشهد افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، أول مـركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مصـر.

- تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع مبادرة "العالم يحتاج الى أب"، انعقاد ملتقي التربية الثاني في مصر لمناقشة التحديات التي تواجه الأسرة وأسس التربية السليمة.

- وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، تشارك فى ورشة عن "ممارسات ناجحة لبرامج الرعاية البديلة بمنطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا" بمشاركة ممثلين من اوكرانيا وبولندا وسوريا ولبنان.

- أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير مؤسسة تيسير الحج والعمرة، يغادر للسعودية لانهاء الإجراءات الخاصة بالمشاعر المقدسة في منى وعرفات في إطار الاستعدادات لموسم حج الجمعيات للعام الجارى.



الإثنين 29 إبريل:



- السيدة انتصار السيسي، وقرينة الرئيس البوسنى، تتفقدان غرفة عمليات الهلال الأحمر للتعرف على الدور الإنسانى الذي تقدمه مصر من خلال جهود الهلال الأحمر ومتطوعيه داخل مصر وخارجها.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض تقريرًا عن أنشطة 32 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات المصرية في 30 جامعة حكومية، وتصرح باستفادة 258,450 من طلاب الجامعات من خلال 3,130نشاطًا و61 الف متطوع.

- التضامن الاجتماعي تتعاون مع مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، لتطوير تجربة إتاحة السينما لذوي الإعاقات البصرية، والقباج تصرح بأن المشاركة في الأعمال الفنية والاستمتاع بها حق لذوي الإعاقة.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يفتتح "البرنامج التدريبي العربي بشأن "المداخل والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها، لتطوير مهارات المشاركين في مواجهة قضايا تعاطي وإدمان المخدرات والوقاية منها.



الثلاثاء 30 ابريل:



- وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد اجتماعا بشأن حوافز تنمية الأسرة المصرية، وتستعرض إنجازات الوزارة في التمكين الاقتصادي والتوعية الأسرية وعيادات "2 كفاية".

- وتشارك باجتماعات وزارة التعاون الدولي مع البعثة الفنية للاتحاد الأوروبي لتستعرض برامج الحماية الاجتماعية في مصر كجزء لا يتجزأ من الاستثمار في البشر ومن التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان.

- صندوق عطاء للاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة ينفذ تدريبات للميسرات على المنهج التأهيلي للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة المنيا لتنمية المهارات المعرفية لذوي الإعاقة وعيشهم باستقلالية.

- التضامن الاجتماعي والنيابة العامة تنظمان الدورة التدريبية الأولي في أعمال الضبطية القضائية لموظفي الوزارة بعنوان "الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية" لتنمية قدراتهم على أحكام قوانين الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر.



الأربعاء 1مايو:



- حملة هنوصلك التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مكاتب التاهيل المتنقلة ومؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر، تصل إلى 105,000 أسرة، وتنجح في تسجيل 20,650 شخص على المنظومة.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تجتمع وفريق الأصول بالوزارة، لمراجعة موقف تسجيل وإشهار أصول الوزارة وتعظيم استثمار بعض منهم لصالح تنمية موارد البرامج الاجتماعية.

- نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تشهد فاعلية إعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2024.

- أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن لمنظمات المجتمع المدني يشهد فعاليات ختام مشروع تدريب شباب الجامعات على رسائل برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية المنفذ بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي.

- بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة الاحتضان فى مصر، انعقد لقاء لتقييم الدليل الشامل للدعم النفسى للأسر الكافلة بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات ومؤسسات العمل الأهلىوالمهتمين بمنظومة الكفالة.



الخميس 2 مايو:



- القباج تعقد اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع فريق عمل الإغاثة ومديري مديريات التضامن وشركاء المجتمعي المدني لتنظيم وحوكمة دعم الاشقاء الفلسطنين بمصربالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

- وتراجع مع فريق عمل برنامج فرصة آليات ربط برامج التمكين الاقتصادي ببيانات الأسر الشابة في تكافل وكرامة وخريجي دور الرعاية من أبناء مصر لضمان مصدر مستمر لسبل العيش.

- تحت شعار "بدايتها فكرة"، بنك ناصر الاجتماعي ينجح في تقديم تمويلات ميسرة للمشروعات الصغيرة بهدف تحفيز العملاء علي الدخول إلي سوق العمل وتحقيق الشمول المالي.

- استمرار عمل متطوعي الهلال الاحمر المصرى تقديم كافة الخدمات الطبية والاغاثية والدعم النفسي بمركز تقديم الخدمات الإنسانية بمحافظة شمال سيناء

- التضامن الاجتماعي، تطلق ندوات تثقيفية وتوعوية لحجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج هذا العام على مستوى جميع المحافظات لتوعية الحجيج بارشادات مناسك الحج.