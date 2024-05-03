أفشة وياسر إبراهيم خارج قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 11 لاعباً من قائمة فريقه لخوض لقاء الجونة غداً السبت في الجولة 21 للدوري الممتاز.

وتصدر قائمة المستبعدين رامي ربيعة لتراكم البطاقات وأحمد عبد القادر للإصابة بالعضلة الخلفية.

وخرج من القائمة ياسر إبراهيم لأسباب فنية وحارس المرمى محمد الشناوي لعدم الجاهزية وأيضاً الحارس حمزة علاء لنفس السبب.

واستبعد كولر التونسي محمد الضاوي "كريستو" وطاهر محمد طاهر والمالي أليو ديانج وكريم فؤاد وكريم الدبيس لأسباب فنية.

وواصل المدرب السويسري استبعاد اللاعب محمد مجدي "أفشة" للمباراة الثانية على التوالي لأسباب تأديبية.