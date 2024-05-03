تشيلسي يقلص حظوظ توتنهام في دوري الأبطال

حقق تشيلسي انتصار على أرضه وبين جماهيره أمام توتنهام بهدفين دون رد، ليواصل تفوقه الكبير على جاره، بفوز آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ الجولة الـ 36.

ليرفع البلوز رصيده إلى 51 نقطة، ليرتفع إلى المركز الـ 8 في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد توتنهام عند 60 نقطة في المركز الخامس.

وأعاق تشيلسي جاره اللندني، في طريقه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث ظل الفارق بينه وبين أستون فيلا صاحب المركز الرابع 7 نقاط، فيما لعب توتنهام مباراة أقل.

تشيلسي

ويحتاج توتنهام للوصول إلى المركز الرابع، من أجل التأهل للبطولة التي أصبحت معقدة، مع بقاء 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

تشيلسي يكرس عقدة توتنهام

وواصل تشيلسي تفوقه على أرضه أمام توتنهام بتحقيق الفوز الـ 20 في 32 مباراة خاضها أمام جاره في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واللافت أن تشيلسي نجح في الفوز على توتنهام، ذهابا وإيابا في الدوري هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، رغم تخبط صفوف البلوز في الموسم الحالي.

وأصبح بوكيتينو أول مدرب سابق لتوتنهام يفوز على الفريق اللندني، مرتين في موسم واحد عبر التاريخ.

بوكيتينو

ورفع نيكولاس جاكسون رصيده إلى 11 هدفا خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، ليصبح ثاني لاعب من تشيلسي يسجل أهدافا في المسابقة خلف كول بالمر الذي سجل 20 هدفا.