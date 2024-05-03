انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. بشرى سارة للمخطوبين

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 مايو 2024، انخفاضا في مختلف الأعيرة، حيث عاود عيار الذهب 21 الاقتراب من الـ3000 جنيه؛ وذلك نتيجة هبوط الأوقية عالميا والتي تلامس 2300 دولار بعد أن سجلت نحو 2431 دولارا كأعلى سعر قبل أيام.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

- سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3520 جنيهًا.

- حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3080 جنيهًا.

- بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2640 جنيهًا.

- تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2053 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم شراء

- بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3497 جنيهًا.

- تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 3060 جنيهًا.

- وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2622 جنيهًا.

- سجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 2040 جنيهًا.

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري، حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وتتجه أسعار الذهب للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي رغم استقرار الأسعار، في التعاملات المبكرة الجمعة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي قد توفر مؤشرات على الموقف الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية.

عقوبة المتلاعبين بأسعار الذهب أو الدمغة أو الفواتير

وتلاحق أجهزة الدولة المتلاعبين بأسعار الذهب أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.