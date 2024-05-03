وفد الاسكندرية يعقد اجتماع تنظيمى لعموم سكرتارية اللجان

- تنظيم مؤتمرات وندوات لمناقشة القضايا الوطنية والدولية، ونشر الوعي السياسي بين أعضائه والجمهور.

- خدمة الجماهير عن طريق الخدمات المجانية للاسر والشباب



عقد حزب الوفد بالاسكندرية، برعاية النائب سعيد ضيف الله، رئيس اللجنة، اجتماع تنظيمى لعموم سكرتارية اللجان، بحضور السيد سعيد، سكرتير عام الاسكندرية، وأحمد الشريف، عضو الهيئة العليا وسكرتير لجنة المنتزة أول.

ناقش الحضور الأنشطة التى من المقرر تنفيذها خلال الفترة المستقبلية، وتحديد مواعيد لعقد جلسات اللجان شهريا بمقر الحزب الرئيسى، واجتماع شهرى لسكرتارية اللجان، واجتماع شهرى برئاسة اللجنة العامة برئاسة النائب سعيد ضيف الله، كما ناقش الاجتماع إعداد تقرير شهرى لأنشطة كل لجنة يقدما السكرتير العام للجنة .

كما ناقش الاجتماع عقد اجتماعات دورية لأعضائه؛ لمناقشة القضايا المهمة واتخاذ القرارات، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات؛ لمناقشة القضايا الوطنية والدولية، ونشر الوعي السياسي بين أعضائه والجمهور.

وتكوين لجان متخصصة للتعامل مع مختلف القضايا، مثل اللجان السياسية واللجان الاقتصادية واللجان الاجتماعية.

كما ناقش الاجتماع طرق التواصل مع الجماهير بالإسكندرية من خلال مختلف الوسائل، مثل تنظيم المهرجانات والفعاليات العامة.

حضر الاجتماع محمد البوشى، أمين صندوق حزب الوفد بالإسكندرية، وأحمد الزغى، أمين الصندوق المساعد وسكرتير لجنة الجمرك، وإيهاب لبيب، سكرتير لجنة المنتزة ثان، ونادر ناظر، سكرتير لجنة الدخيلة، ومحمد أحمد عثمان، سكرتير لجنة كرموز، وهندية إبراهيم موسى، سكرتير لجنة المرأة، ومحمد إبراهيم عبد الستار، سكرتير لجنة العطارين، والمهندس سالم عبد الكريم، رئيس لجنة مينا البصل، وعبد المنعم محمد أحمد، نائب لجنة كرموز .